Vous n’aimez pas Copilot ? Microsoft pourrait vous permettre de personnaliser le nouveau bouton Copilot

Si vous n'aimez pas Copilot, Microsoft pourrait vous permettre de préprogrammer le nouveau bouton Copilot.

Tl;dr Nouveau clavier Microsoft avec une touche Copilot dédiée.

Microsoft teste une personnalisation de la touche Copilot.

La touche Copilot lance seulement les applications respectant des normes de sécurité.

Microsoft innove avec une nouvelle touche sur son clavier

En lançant son nouveau PC Copilot+ plus tôt cette année, Microsoft a également introduit une première modification sur les claviers Windows standard depuis plus de 30 ans. En effet, une nouvelle touche dédiée a été ajoutée, nommée la « touche Copilot ».

La touche Copilot : un outil personnalisable

Malheureusement, toutes les nouvelles machines ne répondent pas aux exigences de Microsoft pour être considérées comme un Copilot + PC, et certaines d’entre elles n’ont même pas été équipées de cette nouvelle touche. Néanmoins, pour ceux qui ne trouvent pas d’intérêt à utiliser Copilot ou qui l’utilisent moins fréquemment, Microsoft teste la possibilité de programmer la touche Copilot dans son programme bêta Windows Insider avec une version Preview récente. Fonctionnellement, cela permettrait à la touche Copilot de devenir un raccourci pour lancer d’autres outils ou programmes.

Les critères de l’application lancée par la touche Copilot

La personnalisation de la touche Copilot n’est cependant pas une totale liberté. « Vous pouvez choisir de faire lancer par la touche Copilot une application qui est emballée et signée MSIX, indiquant ainsi que l’application répond aux exigences de sécurité et de confidentialité pour assurer la sécurité des clients », a écrit Microsoft dans son blog Insider. De manière générale, les applications installées via le Microsoft Store ou celles qui sont fournies avec Windows répondront plus que probablement à ces exigences. Les applications provenant d’autres sources peuvent ne pas répondre à ces critères et devront être vérifiées. De plus, la touche Copilot ne lancera que des applications, et non un fichier batch ou un autre exécutable.

Qu’est-ce que l’avenir nous réserve ?

Il convient de noter que le programme Insiders de Microsoft est plus un environnement de test et cette fonctionnalité peut ne jamais voir le jour dans les versions publiques de Windows 11. De même, elle peut être totalement retravaillée entre maintenant et une sortie. Si nous devions parier, cette fonctionnalité arrivera très probablement au public dans les mois à venir. En attendant, Microsoft Copilot a reçu une énorme mise à jour cette semaine avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, ce qui comprend le retour de la fonction Recall qui est maintenant facultative et n’est pas activée par défaut.