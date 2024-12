Amazon Music dévoile « 2024 Delivered », son récapitulatif musical inspiré de Spotify Wrapped

Les utilisateurs d'Amazon Music peuvent désormais découvrir un récapitulatif détaillé de leur année musicale, avec des statistiques et des éléments interactifs uniques.

Tl;dr Amazon Music propose un récapitulatif musical personnalisé, montrant les morceaux, artistes et genres les plus écoutés de l’année.

La fonctionnalité intègre des éléments uniques avec Alexa, comme des messages d’artistes et des statistiques sur les podcasts.

Ce récapitulatif se place en concurrence directe avec ceux de Spotify, Apple Music et YouTube Music.

Un récapitulatif détaillé de l’année musicale

Avec « 2024 Delivered », Amazon Music propose à ses utilisateurs un résumé détaillé de leur année musicale, en affichant les artistes, chansons et genres les plus écoutés. L’expérience commence par l’ouverture de l’application Amazon Music sur un appareil iOS ou Android, puis en accédant à la page « Library ». En cliquant sur « 2024 Delivered », les utilisateurs découvrent leur playlist « Top Songs 2024 ». Ce récapitulatif, à la manière de Spotify Wrapped, permet également de partager des cartes animées contenant les statistiques d’écoute, facilitant ainsi l’interaction avec les amis ou les abonnés sur les réseaux sociaux.

Des fonctionnalités uniques liées à Alexa

L’un des aspects les plus innovants de cette fonctionnalité est son intégration avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. En plus des statistiques habituelles, « 2024 Delivered » met en avant les podcasts les plus écoutés et la chanson la plus demandée via Alexa. Mieux encore, certains utilisateurs bénéficieront d’un message spécial envoyé par un de leurs artistes préférés de l’année. Lorsque ce message arrive, l’appareil Alexa émet une lumière jaune, signalant ainsi une expérience interactive qui se distingue des autres plateformes de streaming musical. Cette approche unique fait appel à l’écosystème Amazon et enrichit l’expérience de l’utilisateur.

Une concurrence acharnée avec les autres services de streaming

Le lancement de « 2024 Delivered » survient au moment où d’autres services de musique en streaming dévoilent leurs récapitulatifs annuels. Apple Music a, par exemple, lancé son propre récapitulatif « 2024 Replay » ce même mardi, introduisant des « listening streaks », qui mettent en lumière les jours consécutifs où l’utilisateur a écouté de la musique. De son côté, YouTube Music a présenté son « 2024 Recap », qui offre des statistiques personnelles sur les goûts musicaux, une chronologie des moments marquants de l’année, et même un alter ego basé sur les morceaux et artistes les plus écoutés. Ces innovations soulignent la concurrence croissante entre ces plateformes, chacune cherchant à offrir une expérience de récapitulation de l’année plus engageante et personnalisée.

Un pas en avant pour Amazon Music

Avant l’arrivée de « 2024 Delivered », Amazon Music proposait déjà une fonctionnalité similaire sous le nom de « My Year in Review », mais elle était assez limitée, ne montrant que 50 à 100 morceaux populaires sans données spécifiques ni éléments à partager. Avec cette nouvelle version, l’objectif d’Amazon est de proposer une expérience plus complète et comparable à celle de ses concurrents. Le récapitulatif de 2024 offre ainsi une vue d’ensemble plus riche de l’année musicale des utilisateurs, avec des éléments interactifs et des fonctionnalités qui devraient attirer davantage de personnes vers la plateforme. Il reste à voir si ces améliorations suffiront à Amazon pour rivaliser directement avec Spotify, qui continue de dominer le marché avec son Wrapped annuel.