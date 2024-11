Spotify conserve désormais votre historique d’écoute jusqu’à 90 jours

Une mise à jour pensée pour ceux qui veulent retrouver leurs écoutes d’un coup d’œil.

Tl;dr Spotify lance une nouvelle page « Récents » pour conserver et organiser votre historique d’écoute sur 90 jours.

Accessible à tous, elle centralise musiques, podcasts et livres audio avec des filtres pratiques.

Spotify affiche des résultats financiers solides, mais les artistes dénoncent une rémunération toujours insuffisante.

Une fonctionnalité pensée pour plus de simplicité

La nouvelle page « Récents » de Spotify remplace l’ancien onglet « Historique d’écoute » en rassemblant tout le contenu écouté au cours des trois derniers mois. Disponible pour les utilisateurs gratuits et Premium, elle vise à simplifier la reprise de vos écoutes, que ce soit un podcast mis en pause ou un album sauvegardé. Accessible via votre profil ou dans le flux d’accueil, cette mise à jour rend vos découvertes musicales et littéraires plus faciles à retrouver.

Un accès intuitif et des filtres pratiques

Pour accéder à « Récents », il suffit de cliquer sur votre photo de profil, d’ouvrir la barre latérale et de sélectionner l’option dédiée. Le contenu y est organisé chronologiquement, avec des filtres pour trier par type : musique, podcasts ou livres audio. Cette fonctionnalité s’intègre parfaitement dans l’écosystème mobile de Spotify, bien qu’elle puisse nécessiter quelques semaines avant d’être déployée partout dans le monde.

Une stratégie en plein essor pour Spotify

Spotify ne cesse d’enrichir son offre. Après avoir amélioré ses outils pour les livres audio et introduit un créateur de pochettes intégré, l’entreprise affiche de solides performances financières. Avec une augmentation de 19% de ses revenus annuels et une croissance de 238% du flux de trésorerie libre, la plateforme de streaming musical Spotify attire toujours plus d’utilisateurs, atteignant 602 millions d’actifs mensuels.

Des résultats en contraste avec les défis des artistes

Malgré ces succès, Spotify continue de faire face aux critiques sur la rémunération des artistes, qui reçoivent seulement 0,0028 à 0,0047 euros par stream. Alors que le PDG Daniel Ek prédit une année 2024 rentable, l’écart entre la croissance de la plateforme et les revenus des créateurs reste une question brûlante pour l’industrie musicale.