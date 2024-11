Spotify révolutionne la rémunération des créateurs de vidéos

Afin de se rapprocher de YouTube, Spotify met en place une rémunération basée sur l'engagement des vidéos par les abonnés payants, tout en supprimant les publicités automatiques pour améliorer l'expérience des utilisateurs.

Tl;dr Spotify lance un programme de partenariat pour rémunérer les créateurs de vidéos.

Les publicités automatiques seront supprimées pour les abonnés payants afin d’encourager une consommation accrue de vidéos.

Cette nouvelle stratégie place Spotify en compétition directe avec YouTube, qui rémunère déjà ses créateurs via un partage des revenus publicitaires.

Une nouvelle approche pour rémunérer les créateurs de vidéos

À partir du 2 janvier 2025, Spotify commencera à rémunérer les créateurs de vidéos en fonction de l’engagement de leurs contenus, notamment les vues générées par les abonnés payants. Cette mesure vise à offrir aux créateurs une compensation plus directe et transparente. Spotify promet que les paiements seront ajustés en fonction des performances des vidéos, ce qui pourrait motiver davantage de créateurs à produire du contenu vidéo pour la plateforme.

La suppression des publicités automatiques pour les abonnés payants

Pour encourager une consommation accrue de vidéos, Spotify va également désactiver les publicités automatiques dans les podcasts vidéo pour les abonnés payants. Cette mesure vise à améliorer l’expérience utilisateur et à rendre les vidéos plus attrayantes, sans interruptions publicitaires gênantes. L’objectif est de renforcer la fidélité des abonnés et d’inciter à plus de visionnage, en particulier parmi ceux qui paient pour une expérience sans publicité.

Spotify contre YouTube : une compétition de plus en plus forte

En s’engageant dans la rémunération des créateurs en fonction de l’engagement vidéo, Spotify entre en compétition directe avec YouTube, qui rémunère déjà ses créateurs via un partage des revenus publicitaires. Daniel Ek, CEO de Spotify, a souligné lors d’un événement que la plateforme offrira une expérience supérieure à celle de ses concurrents. Cela marque une volonté de se positionner davantage sur le marché des vidéos et podcasts, un secteur où YouTube reste encore largement dominant.

Un avenir incertain pour les créateurs de vidéos

Malgré ces annonces, l’incertitude demeure concernant la manière dont Spotify calculera précisément les paiements. Bien que les créateurs auront accès à des informations détaillées sur leurs gains dans un espace dédié, « Spotify for Creators », la plateforme n’a pas précisé les critères exacts utilisés pour déterminer le montant des rémunérations. Les créateurs devront probablement s’adapter à ces nouvelles règles pour comprendre comment maximiser leurs revenus vidéo.