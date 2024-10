Spotify continue de défier YouTube en élargissant le déploiement de ses clips musicaux

Spotify s'attaque à YouTube avec un déploiement massif de clips musicaux.

Tl;dr Spotify lance des vidéos musicales en version bêta dans 85 pays supplémentaires.

Les statistiques montrent que cette caractéristique augmente l’engagement des utilisateurs.

L’innovation de Spotify : Les Vidéos Musicales

Imaginez-vous en train de regarder des clips musicaux sur YouTube, gratuitement, sans abonnement. Bonne nouvelle, Spotify commence à proposer une fonctionnalité similaire à ses abonnés Premium, moyennant 11,99 dollars par mois.

Un déploiement en cours

Spotify a commencé à introduire sa fonctionnalité de vidéos musicales dans 85 nouveaux pays. Cela reste pour le moment en phase de test, et aucune date de lancement en France n’est encore annoncée. Si vous vous trouvez dans l’un de ces 85 nouveaux territoires, vous pourrez trouver cette nouvelle fonctionnalité sur votre application.

Qu’apporte cette nouvelle fonctionnalité ?

Il ne s’agit pas de la première apparition de la fonctionnalité Vidéo Musicale sur Spotify. En effet, elle a été initialement lancée en mars dans 12 pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et d’autres. L’ajout des 85 nouveaux pays porte le nombre total de marchés proposant la Vidéo Musicale à 97.

Grâce à ce déploiement, des améliorations ont été apportées à la fonctionnalité. Selon les notes de version de Spotify :

Les fans peuvent facilement trouver et découvrir de nouvelles vidéos musicales à regarder (sur mobile et ordinateur) avec des indicateurs de vidéos sur les pistes.

Les utilisateurs peuvent également trouver plus facilement le clip musical qu’ils recherchent en tapant le titre ou l’artiste dans la barre de recherche.

Quel est l’intérêt de cette fonctionnalité pour Spotify ?

Selon Spotify, les utilisateurs qui trouvent une vidéo musicale sur le service ont 34% de chances en plus de revenir écouter la même chanson la semaine suivante. De plus, les « chansons découvertes avec des clips musicaux ont 24% de chances en plus d’être enregistrées ou partagées la semaine suivante par ceux qui les ont regardées ».

Il est donc facile de comprendre pourquoi Spotify a intégré cette nouvelle fonctionnalité dans son application. Cependant, il est regrettable que celle-ci ne soit disponible que pour les abonnés Premium. En effet, tout le monde peut regarder un clip musical sur YouTube, il semble donc étrange que cette fonctionnalité ne soit accessible qu’aux clients payants.