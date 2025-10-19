Spotify déploie un bouclier anti-IA pour les artistes

Face aux deepfakes vocaux, la plateforme de streaming musical Spotify défend les droits des artistes et pose ses garde-fous.

Tl;dr L’essor de l’IA musicale pousse l’industrie à réagir face aux usages non autorisés de voix et d’œuvres protégées.

Spotify lance une initiative inédite avec les majors pour garantir consentement, rémunération et transparence aux artistes.

Un nouveau cadre éthique se dessine, alliant innovation et protection stricte des droits d’auteur.

Des lignes rouges face à l’essor de l’intelligence artificielle

À l’heure où la musique générée par l’IA envahit les plateformes, la pression monte sur l’industrie pour encadrer ces nouvelles pratiques. Un épisode marquant a récemment agité le secteur : la chanson virale Heart on My Sleeve où des voix de Drake et The Weeknd avaient été imitées sans consentement grâce à des outils d’IA générative. Face à ces dérives, les majors réagissent fermement : plusieurs procès ont été lancés, notamment contre les start-ups Suno et Udio, accusées d’utiliser des enregistrements protégés pour entraîner leurs modèles.

Nouveau cadre éthique chez Spotify : priorité aux artistes

Dans ce contexte brûlant, Spotify prend position. La plateforme suédoise annonce un partenariat inédit avec des poids lourds comme Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, mais aussi avec des acteurs dédiés à l’indépendance tels que Merlin et Believe. Cette initiative place clairement le créateur au cœur du dispositif : respect du consentement, rémunération équitable et transparence deviennent les piliers du modèle prôné par Spotify. Selon Alex Norström, co-président du groupe : « La technologie doit servir les artistes, pas l’inverse. »

Droits d’auteur, consentement : la bataille s’organise

La nouvelle feuille de route de Spotify repose sur quatre principes structurants :

Pilotage avec les maisons de disques et éditeurs .

. Droit de choisir sa participation aux projets IA .

. Garantie d’une juste rémunération pour chaque usage .

. Nouveaux modes de connexion entre artistes et fans.

Le sujet du droit d’auteur reste particulièrement sensible. Plusieurs dirigeants – à l’image de Sir Lucian Grainge (Universal Music Group) – martèlent qu’aucune voix ou œuvre ne sera exploitée par une IA sans accord explicite. Rob Stringer (Sony Music Group) insiste quant à lui sur la nécessité d’une « licence directe préalable » pour tout produit utilisant des contenus artistiques.

L’innovation responsable comme boussole sectorielle ?

Pour concrétiser cet engagement, Spotify a lancé un laboratoire de recherche dédié à l’IA générative musicale, visant à développer des outils profitant vraiment aux créateurs – y compris ceux issus de labels indépendants. Ce mouvement est salué comme une première étape vers une innovation technologique plus « responsable », où la création artistique ne serait plus reléguée au second plan. Tandis que certains acteurs technologiques contestent jusqu’à la légitimité du droit d’auteur, Spotify pose ses garde-fous : innovation oui, mais jamais au détriment des artistes.