Veo 3.1 débarque : plus rapide que Sora 2 et enrichi de nouvelles fonctionnalités

La nouvelle version de Veo, la 3.1, vient d’être lancée, promettant une vitesse accrue et une palette d’outils enrichie pour les utilisateurs. Cette mise à jour place l’application en concurrence directe avec ses rivaux du secteur.

Tl;dr Veo 3.1 permet un montage vidéo IA ultra-précis.

Audio, transitions et contrôle d’objets nettement améliorés.

Disponible sur plusieurs plateformes Google dès maintenant.

Google frappe fort avec Veo 3.1 : l’IA vidéo prend une longueur d’avance

Après des mois de rivalité entre OpenAI et Google, la sortie de Veo 3.1 pourrait bien rebattre les cartes sur le marché très disputé des générateurs vidéo par intelligence artificielle. Tandis que Sora 2, produit phare d’OpenAI, séduisait par sa simplicité, la nouvelle version de Veo fait un pari opposé : celui du contrôle créatif maximal pour ses utilisateurs.

Nouveautés majeures et prise en main inédite

Le bond en avant est évident : grâce à l’édition au niveau des objets, il devient possible de transformer une scène à volonté – ajouter ou supprimer un élément, ajuster l’ambiance ou modifier un personnage, tout cela en quelques clics. Les outils « Insert Object » et bientôt « Remove Object » offrent une précision digne d’un véritable logiciel de post-production, mais sans aucune complexité technique. L’algorithme se charge automatiquement des ombres et de la lumière pour garantir une intégration parfaite des modifications.

La génération vidéo s’accompagne aussi de fonctions inédites :

Transitions fluides entre deux images fixes, idéales pour créer des séquences cinématographiques.

entre deux images fixes, idéales pour créer des séquences cinématographiques. Prolongation de vidéos existantes tout en conservant l’ambiance sonore (le bruit régulier des vagues, par exemple).

tout en conservant l’ambiance sonore (le bruit régulier des vagues, par exemple). Mélange intelligent d’images de référence multiples, permettant de guider précisément le style ou l’atmosphère.

L’audio enfin à la hauteur de l’image

Si la qualité visuelle impressionne, c’est aussi le travail sur le son d’ambiance enrichi qui marque une rupture avec les générations précédentes. Là où Sora peinait encore à restituer rythme et continuité sonore, Veo 3.1 s’approche du rendu professionnel. Le résultat : une narration plus fluide, où l’’intelligence artificielle semble saisir intuitivement les besoins du réalisateur.

Un accès élargi et progressif aux outils avancés

Pour tester ces fonctionnalités, plusieurs plateformes Google sont déjà compatibles : Flow, Vertex AI, l’API Gemini, ainsi que les applications Gemini et Google Vids. Néanmoins, toutes les nouveautés ne sont pas immédiatement disponibles partout ; il faudra patienter pour voir arriver certains outils comme « Remove Object » sur l’ensemble des supports.

Avec Veo 3.1, Google ne se contente pas de suivre la tendance – il impose une nouvelle référence dans la création vidéo assistée par IA. Les créateurs désireux d’affiner chaque détail n’ont jamais eu autant de liberté ni d’efficacité à portée de main.