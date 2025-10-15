Google Photos modernise son éditeur vidéo

Avec ses prochaines fonctionnalités, Google Photos veut séduire les créateurs de contenu vidéo comme jamais auparavant.

Tl;dr Google Photos prépare des outils d’édition vidéo enrichis, incluant l’ajout de texte inspiré d’Instagram et TikTok.

Les nouvelles fonctionnalités pourraient intégrer des options intelligentes basées sur l’IA, comme le redimensionnement dynamique ou l’animation du texte.

Le déploiement reste non confirmé, mais ces nouveautés promettent de transformer la création et le partage de vidéos pour les utilisateurs.

Un vent de nouveauté souffle sur Google Photos

Ces dernières semaines, l’application Google Photos a multiplié les mises à jour, intégrant récemment la fonctionnalité Ask Photos. Désormais, tout porte à croire que la filiale de Mountain View envisage une évolution majeure du côté de l’édition vidéo. Selon une analyse du code réalisée par Android Authority, la version 7.49 de l’application sur Android cacherait une nouveauté très attendue : des outils d’édition de texte inspirés d’Instagram et de TikTok.

L’inspiration venue des réseaux sociaux

Aujourd’hui, ceux qui fréquentent déjà ces plateformes savent à quel point il est devenu simple d’ajouter du texte personnalisé aux vidéos : police, couleur, arrière-plan… tout se module en quelques gestes. Google semble vouloir offrir cette expérience enrichie à ses utilisateurs, dépassant ainsi la simplicité quasi basique des options actuellement proposées dans son éditeur vidéo. On pourrait bientôt voir arriver un éventail plus large d’options : choix du style et du fond du texte, ajustement des couleurs… mais un flou subsiste concernant la possibilité de paramétrer la durée d’affichage ou d’autres réglages avancés.

L’attente autour des fonctionnalités intelligentes

Cependant, il subsiste une certaine impatience chez nombre d’utilisateurs : pourquoi ne pas aller plus loin ? L’intégration de fonctionnalités reposant sur l’IA, comme le redimensionnement dynamique ou l’animation du texte synchronisée avec la vidéo, serait sans doute un véritable game changer. Certains rêvent aussi de pouvoir insérer du texte derrière des sujets en mouvement — effet jusqu’ici réservé à des logiciels professionnels comme Adobe Premiere Pro. Si Google parvient à simplifier ce type d’édition grâce à ses avancées en intelligence artificielle, elle marquerait assurément sa différence face aux autres éditeurs vidéo grand public.

Vers un déploiement imminent ?

Faut-il s’attendre à découvrir ces nouveautés lors de la prochaine mise à jour ? Rien n’est officiellement confirmé, même si les précédentes fuites — on pense notamment à celle sur Ask Photos — se sont rapidement matérialisées après leur découverte dans le code. En somme, le chantier ouvert par Google Photos semble prometteur. Reste à voir si ces outils transformeront réellement notre façon de créer et partager des souvenirs animés.

Pour mémoire, voici quelques possibilités qui pourraient prochainement enrichir l’application :

Nouveaux styles et fonds pour les textes vidéos ;

Editions intelligentes guidées par l’intelligence artificielle ;

Efficacité professionnelle accessible au grand public.

La bataille pour attirer les créateurs de contenu s’annonce décidément féroce.