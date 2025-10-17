Découvrez comment les ‘Skills’ personnalisables de Claude peuvent révolutionner votre manière de travailler

L’assistant d’IA Claude propose désormais des « Skills » personnalisables, permettant aux utilisateurs d’adapter ses fonctionnalités à leurs besoins. Cette nouveauté promet d’optimiser l’organisation et la productivité, en facilitant l’intégration de tâches spécifiques dans les flux de travail.

Tl;dr Nouveaux Claude Skills : personnalisation sans code, en direct.

Disponibles pour Pro, Max, Team et Enterprise.

Sécurité et efficacité améliorées pour workflows complexes.

Un bond dans la personnalisation avec Claude Skills

L’écosystème de l’IA générative vient de franchir une étape supplémentaire. Un jour seulement après le lancement de Haiku 4.5, Anthropic dévoile une nouveauté prometteuse : les Claude Skills. Désormais, les utilisateurs peuvent enseigner à Claude des tâches précises, sans écrire la moindre ligne de code. Il suffit d’expliquer un besoin — par exemple, appliquer une charte graphique à des présentations PowerPoint ou suivre une politique juridique lors de la relecture de contrats — et l’assistant s’adapte instantanément.

Concrètement, les Skills sont des modules spécifiques, composés de dossiers, scripts et instructions, que l’IA active selon le contexte. Un point notable : il n’est pas nécessaire de former longuement l’outil, chaque module étant directement « chargeable » à la demande. Dès maintenant, cette fonctionnalité est disponible sur l’ensemble des applications Claude, sur Claude Code, ainsi que via les API, pour les formules Pro, Max, Team et Enterprise.

Ce qui distingue véritablement ces Skills, c’est leur triple atout :

Composabilité : plusieurs Skills peuvent être combinés ; Claude détermine lesquels utiliser à chaque instant.

Portabilité : un Skill fonctionne partout, peu importe la plateforme Claude.

Efficacité : seule la partie pertinente est chargée, garantissant rapidité et fiabilité.

Certaines de ces compétences embarquent même du code exécutable, ce qui augmente leur robustesse pour les tâches techniques.

Pour qui et avec quelles précautions ?

Les équipes d’entreprise, développeurs et créatifs sont les premiers à exploiter ce potentiel. Par exemple, Canva intègre déjà Claude Skills à ses processus de création, tandis que Box s’appuie sur eux pour convertir des contenus stockés en documents respectant l’identité visuelle des marques. Les développeurs bénéficient également d’une gestion avancée, avec installation via plugins ou gestion fine par versioning.

Néanmoins, Anthropic invite à la vigilance : il est conseillé d’utiliser uniquement des Skills de confiance, surtout lorsqu’ils incluent de l’exécution de code. Les risques en matière de confidentialité ne doivent pas être sous-estimés.

Vers une intelligence artificielle vraiment adaptée

Avec cette avancée, Claude se rapproche d’un assistant réellement personnalisé, capable d’adopter vos méthodes et préférences sans formation lourde. La fonctionnalité « skill-creator » guide même les néophytes dans la création de leurs premiers modules. En somme, ce déploiement marque une étape-clé vers une IA capable de gérer des tâches complexes, sur-mesure et évolutives, tout en gardant l’utilisateur au centre de la maîtrise.