Netflix s’allie à Spotify pour intégrer les podcasts vidéo à sa plateforme de streaming

Netflix s’associe à Spotify pour proposer des podcasts vidéo sur sa plateforme, marquant ainsi une nouvelle étape dans la convergence entre streaming audiovisuel et audio, et élargissant l’offre de contenus disponibles pour ses abonnés.

Tl;dr Spotify et Netflix lancent des podcasts vidéo communs en 2026.

Sport, culture et true crime au programme initial.

Les podcasts vidéo dominent désormais les classements d’écoute.

Une alliance stratégique entre Spotify et Netflix

L’univers des plateformes de streaming continue de surprendre. Cette fois, Spotify et Netflix franchissent un nouveau cap en annonçant une collaboration inédite : dès début 2026 aux États-Unis – puis dans d’autres pays – les utilisateurs pourront profiter de leurs podcasts vidéo préférés sans jamais quitter l’interface de Netflix. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications : le confort d’écoute et de visionnage s’en trouve considérablement renforcé.

Une offre variée, reflet des tendances actuelles

Il faut dire que les podcasts vidéo sont devenus, ces dernières années, un véritable phénomène. Selon les chiffres communiqués par Sweet Fish Media, la part des podcasts au format vidéo présents dans le top 30 des classements a doublé chaque année depuis 2022. Désormais, les émissions qui misent uniquement sur l’audio peinent à se hisser parmi les plus écoutées. Ce succès s’explique en partie par la popularité de titres comme « New Heights with Jason & Travis Kelce » ou « Good Hang with Amy Poehler », qui attirent un public toujours plus large.

Des contenus pour tous les goûts

En pratique, la sélection de lancements annoncée donne le ton : des émissions sportives telles que « The Bill Simmons Podcast », « The Ringer NBA Show » ou encore « The McShay Show », mais aussi des incontournables de la culture et du lifestyle comme « The Rewatchables », « The Big Picture », et des titres de true crime à l’image de « Conspiracy Theories » ou « Serial Killers ». Pour les plus curieux, voici un aperçu des programmes mis en avant lors du lancement :

Sport : The Bill Simmons Podcast, The Ringer F1 Show, etc.

: The Bill Simmons Podcast, The Ringer F1 Show, etc. Culture/Lifestyle : The Rewatchables, The Dave Chang Show, etc.

: The Rewatchables, The Dave Chang Show, etc. True Crime : Conspiracy Theories, Serial Killers

De nouveaux horizons pour la création et la découverte

Du côté des dirigeants, l’enthousiasme est palpable. Pour Lauren Smith, vice-présidente chargée des contenus chez Netflix, cette initiative s’inscrit dans la volonté d’« offrir toujours plus de choix et d’expériences innovantes à nos membres ». Même son de cloche chez Roman Wasenmüller, responsable podcast chez Spotify, qui évoque une étape « décisive pour l’écosystème du podcast », saluant une « nouvelle opportunité de diffusion ». Si l’on se fie à la dynamique actuelle du marché, l’arrivée prochaine d’autres podcasts vidéo majeurs sur la plateforme semble presque inévitable. Les amateurs attendent déjà avec impatience la suite du programme.