Amazon envisage de remplacer Android par son propre système d’exploitation, Fire OS

Le logiciel du détaillant, basé sur Linux, porte le nom de code Vega. Vous aimeriez en savoir plus sur ce sujet ?

Selon plusieurs rapports, Amazon envisagerait de devenir indépendant en éliminant le cœur d’Android de ses prochains produits Fire TV, écrans intelligents et autres appareils. Ces informations proviennent d’annonces d’offres d’emplois et de “sources multiples connaissant bien ces projets”, évoquées par le journaliste expérimenté Janko Roettgers pour Lowpass.

Au lieu d’Android, Amazon préparerait un passage à un système d’exploitation basé sur Linux, répondant au nom de code “Vega”. Apparemment sur la table depuis aussi loin que 2017, ce nouveau système d’exploitation aurait été élaboré par une centaine de personnes du groupe Device OS d’Amazon, parmi lesquelles Zibi Braniecki, ancien ingénieur de Mozilla qui a rejoint Amazon en 2022.

Se passer d’Android permettrait à Amazon d’échapper à sa dépendance vis-à-vis du projet Android Open Source de Google, qui est au cœur de l’actuel Fire OS. Cette dépendance a conduit le logiciel d’Amazon à être en retard de plusieurs générations par rapport aux versions Android les plus récentes.

Avec Vega, Amazon pourrait éliminer l’encombrement sous-jacent de son système d’exploitation. L’OS basé sur Linux ferait appel à React Native pour le développement d’applications, un cadre créé par Meta permettant une seule base de code pour iOS et Android, ce qui faciliterait le développement multiplateforme.

Ce rapport ne précise pas si le futur OS fonctionnerait sur les tablettes Fire, qui peuvent exécuter un ensemble plus large d’applications Android lorsqu’elles téléchargent le Google Play Store. Cependant, Amazon semble décidé à faire une rupture nette avec Android sur tous les nouveaux appareils.

L’avis de la rédaction

Selon nous, cette stratégie d’Amazon pourrait s’avérer payante sur le long terme. Elle pourrait non seulement permettre à l’entreprise de s’affranchir de Google, mais aussi d’améliorer l’efficacité et la performance de ses produits. Cependant, la transition vers un nouvel écosystème représentera un défi majeur pour convaincre ses utilisateurs et développeurs. Nous garderons les yeux ouverts pour voir comment ce changement va s’opérer.