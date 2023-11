Des documents du procès de la FTC contre Amazon dévoilent certains aspects de l'algorithme secret des prix du géant. Des pratiques illégales, au détriment des revendeurs comme des consommateurs.

Amazon est prêt à tout pour garder sa place de plus grand revendeur en ligne, même si cela doit impacter les vendeurs et les acheteurs. En septembre, la FTC attaquait en justice Amazon pour ses stratégies illégales employées pour lui faire conserver sa couronne. Les détails avaient été gardés secrets, mais aujourd’hui, une version presque totalement non censurée a été communiquée. On y trouve notamment des informations sur l’outil secret de tarification, le Projet Nessie. Ces algorithmes ont aidé Amazon a augmenté les prix de plus de 1 milliard de dollars sur deux années, selon la FTC.

Comme Amazon pourrait le dire, la domination du géant sur le marché du e-commerce a aidé les petites entreprises à atteindre davantage de clients, mais la FTC pourrait contrer en répondant qu’Amazon a tiré abusivement profit de la situation. La société continue d’augmenter les frais des vendeurs tiers, leur causant beaucoup de tort, allant parfois même jusqu’à leur faire faire faillite. Amazon avait déjà déclaré que ces allégations étaient sans fondement, mais les documents révélés aujourd’hui indiquent le contraire.

Selon The Wall Street Journal, les documents internes cités dans la plainte originale montrent que la direction d’Amazon était au courant des effets de ces directives. Dans les documents, des cadres du géant reconnaissent que ces règles, qui incluaient notamment que les vendeurs Amazon doivent proposer les tarifs les plus bas en ligne ou assumer les conséquences, avaient un “aspect punitif”. Un cadre précisait que de nombreux vendeurs “vivent dans la peur” d’être pénalisés par Amazon pour ne pas suivre ces politiques tarifaires qui changent constamment.

Des pratiques illégales, au détriment des revendeurs comme des consommateurs

La FTC accuse aussi l’entreprise de traquer les revendeurs et de les pénaliser s’ils proposent des tarifs inférieurs sur d’autres plateformes, ce qui, selon l’agence, est une infraction à la loi antitrust. Ces documents indiquent qu’Amazon a augmenté les prix de plus de 1 milliard de dollars entre 2016 et 2018 avec l’utilisation d’algorithmes secrets répondant au nom de Projet Nessie. Le “take rate” – le montant qu’Amazon prélève chez les revendeurs utilisant le programme de logistique Fulfillment by Amazon – a par ailleurs augmenté de 27,6 % en 2014 à 39,5 % en 2018. Nul ne sait si ce chiffre a changé ces dernières années dans la mesure où ces derniers restent censurés.

Et Amazon ne ruine pas uniquement l’expérience des vendeurs. La plainte révèle aussi une utilisation en hausse des publicités dans les résultats de recherche. Plus cadres en charge de la publicité chez le géant ont reconnu que ces publicités sponsorisées étaient souvent inadéquates par rapport à la recherche initiale et causaient “du tort aux consommateurs”, impactant toute l’expérience sur le site.

La FTC avance que ces directives étaient l’idée de Jeff Bezos, le fondateur et ancien directeur d’Amazon, pour augmenter les marges de l’entreprise. “M. Bezos a directement demandé à son équipe publicitaire de continuer d’augmenter le nombre de publicités sur Amazon en permettant des publicités moins pertinentes, parce que les revenus générés par les publicités surpassent les revenus perdus en dégradant l’expérience d’achat des consommateurs”, peut-on notamment lire dans la plainte.