Le nouvel outil IA d'Amazon crée des arrière-plans pour les produits des vendeurs. L'objectif est simple : faciliter la création pour proposer des expériences publicitaires plus impactantes.

Amazon déploie une nouvelle fonctionnalité en bêta qui permet aux publicitaires de créer des images d’arrière-plan via l’intelligence artificielle pour leurs produits. L’entreprise décrit cette dernière comme “une solution d’IA générative conçue pour faire tomber les barrières créatives” tout en augmentant les performances publicitaires. “C’est une utilisation parfaite pour l’IA générative, moins d’effort et de meilleurs résultats”, écrivait Colleen Aubrey, vice-présidente Amazon Ads Products and Technology, dans une annonce sur le blog de l’entreprise.

Le géant américain voit en cette fonctionnalité une alternative idéale aux shootings photo de produits sur fond blanc, ou aux créations Photoshop ratées. Amazon explique que le processus est très simple et qu’il n’y a besoin d’aucune expertise technique. Dans l’exemple ci-dessus, à gauche, le grille-pain semble flotter sur son fond gris, tandis qu’à droite, il se retrouve placé dans un environnement généré par IA qui donne de la vie à la scène. Cependant, comme The Verge l’indique, la “fourchette” dans le coin inférieur droit semble avoir quelques extrémités pointues en trop.

Amazon indique que les données renforcent l’efficacité de l’outil. “Lorsque ce même grille-pain est placé dans un contexte lifestyle – sur un plan de travail de cuisine, à côté d’un croissant – dans une publicité mobile Marques Sponsorisées, les taux de clic peuvent être 40 % plus élevés par rapport aux publicités avec des images produit standard”, écrit l’entreprise.

Le revendeur en ligne voit en cet outil un moyen pour les publicitaires de créer des images plus attractives sans exploser leur budget. “Produire du contenu engageant et qui sort du lot peut augmenter les coûts et demande souvent une expertise supplémentaire dans le processus publicitaire”, écrit Colleen Aubrey. “Chez Amazon Ads, nous réfléchissons toujours à la manière dont nous pouvons réduire les frictions pour nos publicitaires, leur offrir des outils qui ont davantage d’impact tout en réduisant les efforts et, au final, livrer une meilleure expérience de publicité à nos clients.”

Pour utiliser l’outil, les publicitaires peuvent sélectionner leur produit dans Amazon Ad Console, cliquer sur “Générer” et choisir parmi les options proposées “en quelques secondes”. Vous pouvez aussi affiner les images avec de courts prompts textuels et les versions modifiées doivent arriver rapidement.

Le lancement de cette fonctionnalité fait suite à d’autres outils IA. Amazon a déployé en septembre dernier une fonctionnalité IA permettant de générer du texte pour les fiches produit et une autre cet été qui résume les avis sur les produits. “[L’IA générative] va se retrouver au coeur de ce que nous faisons”, déclarait le PDG, Andy Jassy, durant la présentation des résultats financiers en août. “C’est un investissement significatif et un vrai centre d’intérêt pour nous.”

Amazon a commencé à déployer cette génération d’images à “certains publicitaires”. Sa disponibilité sera étendue avec le temps.