Amazon abandonne l’application Comixology au profit de Kindle

L'agonie prolongée de Comixology prendra fin le 4 décembre, date à laquelle l'application cessera de fonctionner. Qu'est-il prévu pour la suite ?

Amazon a annoncé son plan de fusionner l’application de bande dessinée Comixology avec son écosystème Kindle. À partir du 4 décembre, les utilisateurs ne pourront plus lire leurs bandes dessinées via l’application Comixology. Les bibliothèques des utilisateurs seront dorénavant uniquement accessibles via l’application Kindle, marquant ainsi un tournant crucial dans l’évolution de Comixology.

Achetée par Amazon en 2014, Comixology a vu son autonomie se réduire graduellement au profit d’une intégration plus poussée dans l’écosystème d’Amazon. “La version navigateur de Comixology a été arrêtée au début de l’année 2022, compliquant l’expérience utilisateur et entravant la lecture de nombreux comics” raconte un utilisateur déçu.

