Alone in the Dark : pour éviter la concurrence, THQ Nordic repousse la sortie du reboot

La sortie du reboot d'Alone in the Dark est reportée de plusieurs mois.

Initialement programmée pour le 25 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/GOG), la sortie du reboot d’Alone in the Dark par le studio suédois Pieces Interactive est décalée au 16 janvier 2024 :

Notre intention est d’éviter d’entrer en concurrence avec Alan Wake 2 et de fuir l’horizon éblouissant des villes ornées par les toiles et gracieuses pirouettes de Spider-Man. Notre objectif est de rester aussi seul que possible dans l’obscurité. Pour honorer cela, le jeu d’horreur à faire froid dans le dos a été reporté à l’année prochaine. Ce report aura d’ailleurs un double objectif. Non seulement il nous permettra de perfectionner méticuleusement l’expérience de jeu, mais il nous donnera également l’occasion de nous immerger totalement dans les remarquables sorties d’octobre.

Le casting de Alone in the Dark se dévoile en vidéos

La nouvelle version d’Alone in the Dark se déroule dans le Sud des années 1920. L’oncle d’Emily Hartwood (interprétée par Jodie Comer) a disparu. Avec le détective privé Edward Carnby ( incarné par David Harbour), elle entreprend un voyage vers Derceto Manor, un foyer pour malades mentaux où quelque chose rôde. Ils rencontreront rapidement des résidents étranges, des royaumes cauchemardesques et des monstres dangereux, pour finalement découvrir le complot d’un mal grandissant.