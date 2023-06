Alone in the Dark : le jeu d’horreur culte revient avec un reboot et un casting hollywoodien

Les comédiens David Harbour (Stranger Things, Black Widow) et Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) prêtent leurs voix et leurs traits à Edward Carnby et Emily Harwood, les protagonistes du reboot de Alone in the Dark.

Dans cette lettre d’amour à l’œuvre originale avant-gardiste de Frédérick Raynal, THQ Nordic et Pieces Interactive proposent une réimagination de Alone in the Dark. Le reboot se déroule dans le sud gothique de l’Amérique des années 1920 avec un décor noir inspiré par des éléments d’horreur lovecraftienne classiques où le familier côtoie le surréel.. Les joueurs contrôlent l’un des deux protagonistes, Edward Carnby ou Emily Hartwood, pour explorer les environnements, combattre des monstres, résoudre des énigmes et découvrir le véritable secret du manoir Derceto…

Découvrant que son oncle a disparu, Emily Hartwood part à sa recherche avec l’aide du détective privé Edward Carnby. En arrivant au manoir de Derceto, un foyer pour handicapés mentaux, ils rencontrent des résidents étranges, des portails vers des mondes cauchemardesques, des monstres dangereux – et finalement un complot du mal grandissant et de ses adeptes.

Un trailer pour Alone in the Dark

Alone in the Dark sortira le 25 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/GOG). Le prologue du reboot de Alone in the Dark, qui met en scène Grace Saunders, une fillette qui erre dans le manoir Derceto, principal théâtre des événements du reboot, est disponible gratuitement sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam.

Les joueurs feront l’expérience d’une histoire psychologique profonde qui dépasse les limites de l’imaginable, par Mikael Hedberg, auteur de SOMA et Amnesia. L’équipe de Pieces interactive est soutenue par le concepteur de monstres et collaborateur légendaire de Guillermo del Toro, Guy Davis, ainsi que par la légende du Doom Jazz, Jason Köhnen, qui fournit ses mélodies sinistres et obsédantes pour créer l’atmosphère adéquate.