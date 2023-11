Alita: Battle Angel 2 – Tout ce que nous savons

Selon les déclarations de James Cameron et Robert Rodriguez, une suite à Alita : Battle Angel est en préparation. Quels sont les détails que nous avons jusqu'à présent et qu'est-ce qui pourrait nous attendre dans cette suite ?

Une suite pour “Alita : Battle Angel”

Le public a été captivé par le premier volet d’Alita : Battle Angel en 2019. Malgré un accueil mitigé au box-office, le film a su conquérir un public fidèle grâce à son esthétique unique et sa protagoniste cyborg amnésique à la recherche de son passé. Aujourd’hui, les producteurs James Cameron et Jon Landau ont confirmé la mise en chantier d’une suite, pour le plus grand bonheur des fans.

Un projet confirmé par les producteurs

Les producteurs ont exprimé leur enthousiasme et leur détermination à poursuivre l’aventure. Jon Landau a notamment déclaré : “Je veux absolument faire plus dans ce monde“, signe que le projet est une priorité pour lui et James Cameron. La confirmation officielle est venue de Cameron lui-même en juillet 2023 lors d’une interview sur ses projets en cours.

Une production en attente

Malgré cette confirmation, il semblerait que le projet soit toujours en discussion. Le réalisateur Robert Rodriguez a expliqué que le développement de Alita : Battle Angel 2 devrait commencer sérieusement une fois la grève de la SAG-AFTRA résolue, ce qui fut le cas le 9 novembre 2023.

Un casting et une intrigue encore mystérieux

Concernant le casting, le retour de Rasa Salazar dans le rôle d’Alita semble acquis, l’actrice ayant elle-même affirmé qu’elle se battrait pour que la suite voit le jour. Quant à l’intrigue, bien qu’aucune information précise n’ait été divulguée, on peut supposer que le film suivra Alita dans sa quête de vengeance contre le vilain Nova et qu’il explorera davantage la ville céleste de Zalem.