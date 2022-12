Alita Battle Angel devrait bien revenir au cinéma avec un deuxième film

La suite de l'adaptation cinématographique en prise de vues réelles du manga Gunnm est toujours dans les plans.

Réalisé par Robert Rodriguez, écrit et produit par James Cameron, Alita Battle Angel fait encore l’objet de nombreuses discussions internes avec Disney, 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment et Troublemaker Studios pour le développement d’une suite. Le producteur Jon Landau a révélé être confiant, mais les fans devront se montrer patients :

Il y a un petit film intitulé Alita Battle Angel dont nous aimerions faire une suite. J’en ai parlé à Robert Rodriguez et j’espère que cela se concrétisera (…) Je ne fixe jamais de délai pour quoi que ce soit, car vous m’en tiendrez rigueur.

#AvatarTheWayOfWater producer Jon Landau gives an update on the 'Alita: Battle Angel' sequel pic.twitter.com/fBtJVyBLzm — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 6, 2022

Sorti en 2019, Alita Battle Angel a stagné au box-office, ne rapportant que 85,8 millions de dollars sur le territoire national et 319 millions de dollars supplémentaires à l’étranger, pour un budget estimé à 170 millions de dollars.

Un trailer pour Alita Battle Angel

Alita Battle Angel suit l’histoire de la cyborg Alita (Rosa Salazar) sauvée de la mort par le Dr Ido (Christoph Waltz) qui l’élève dans le monde souterrain futuriste d’Iron City, ravagé par une guerre séculaire. Alita n’a que peu de souvenirs de son passé avant de vivre avec Ido, mais elle découvre peu à peu son passé et le rôle qu’elle doit jouer dans ce nouveau monde par le biais d’un jeu de style bataille royale appelé Motorball, ainsi que par l’intermédiaire de chasseurs de primes et du méchant Vector (Mahershala Ali) qui préside à la ville céleste de Zalem, où vivent uniquement les riches et ceux qui gagnent le tournoi de Motorball.