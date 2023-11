Airship Syndicate récupère les droits de Wayfinder, Digital Extremes se désengage de son rôle d’éditeur

Le studio canadien Digital Extremes a décidé de se séparer du jeu-service Wayfinder suite à la dissolution de son équipe en charge des projets externes.

Le branche externe de Digital Extremes appartient désormais au passé et laisse une trentaine d’employés sur le carreau, dont le vétéran Richard Browne. A noter qu’en octobre dernier, le fondateur de la filiale de Tencent, James Schmalz, avait démissionné de son poste de PDG, tout en restant membre du conseil d’administration. Le directeur créatif Steve Sinclair a repris les commandes et supervise la production Soulframe avec Geoff Crookes. Il a par ailleurs confié ses responsabilités sur Warframe à Rebecca Ford en juillet 2022.

L’avenir de Wayfinder est entre les mains d’Airship Syndicate

Déjà à l’origine de Battle Chasers : Nightwar, Darksiders Genesis et Ruined King : A League of Legends Story, Airship Syndicate va devoir reprendre en main le marketing et l’édition de Wayfinder, en plus de son développement. Disponible en accès anticipé depuis le 15 août dernier sur PS5, PS4 et PC, l’action-RPG en ligne placé sous le signe du jeu-service devrait passer au format free-to-play d’ici les prochains mois pour attirer un nouveau public dans la mesure où le récent pic d’audience sur Steam n’a pas dépassé les 1000 joueurs actifs.

Wayfinder arrive “bientôt” sur l’Epic Games Store

Airship Syndicate a de nouveau confirmé que la version PC de Wayfinder sera disponible dans la boutique numérique de l’éditeur américain Epic Games dès que possible. Pour mémoire, Wayfinder se présente comme un action-RPG orienté multijoueur et misant sur la coopération où les joueurs choisissent parmi une variété de personnages à contrôler, chacun ayant un style de jeu et des capacités uniques, et exploitent leur pouvoir pour se défendre contre les ennemis qui cherchent à détruire leur monde bien-aimé. Ils peuvent personnaliser leurs aventures à l’infini, afin qu’aucune ne soit identique, explorer des donjons, chasser des bêtes et combattre des ennemis avec leurs amis afin de collecter des matériaux d’artisanat pour fabriquer des armes, des habitations, des améliorations et bien d’autres choses encore, qui sont d’une importance capitale pour renforcer leur personnage et repousser une force hostile appelée le Gloom.