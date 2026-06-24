Adventure Time remonte le temps sans abîmer son propre canon animé

Avec Side Quests, Adventure Time retrouve le duo Finn-Jake des débuts. Un retour aux racines pensé pour rester pile dans l’histoire existante.

Side Quests ramène Finn enfant

La série reste dans le canon

Nouveau style, humour plus brut

Le pari était risqué. Revenir au Finn des premières saisons, celui dont la voix craque encore, sans écraser tout ce que Adventure Time a construit depuis, ce n’est pas juste un clin d’œil nostalgique.

Avec Adventure Time: Side Quests, l’équipe créative ne parle ni de reboot pur ni de vraie préquelle. L’idée est plus fine. Pour Nate Cash, tout est parti d’une note très simple, retrouver la voix de gamin de Finn, celle des saisons 1 et 2. Ce retour change mécaniquement le ton. Un héros de 12 ans ne lit pas le monde comme le Finn plus mûr des années suivantes. Il réagit plus vite, plus maladroitement, souvent de façon plus drôle aussi.

Revenir au Finn des débuts, pas refaire la série

Ce que cherche Side Quests, ce n’est pas de refaire l’ancienne série plan par plan. C’est de retrouver une énergie. Celle d’un enfant lancé dans un monde bizarre et dangereux avec, à ses côtés, un chien magique bien plus vieux dans sa tête. Nate Cash insiste là-dessus, les saisons tardives sont allées vers un récit plus chargé en mythologie. Ici, la promesse est différente, des aventures qui tiennent debout toutes seules, du début à la fin.

Résultat, on revient à une forme plus directe. Et franchement, c’est sans doute le bon angle pour une franchise qui a déjà beaucoup étendu son univers.

Un canon respecté, mais avec de la place entre les épisodes

La bonne surprise, c’est que l’équipe ne semble pas avoir vécu le canon comme un carcan. Nate Cash explique qu’il restait beaucoup d’espace entre les épisodes déjà connus, assez pour glisser d’autres aventures sans contredire les révélations du passé. Victor Courtright ajoute qu’une bonne partie du staff connaît très bien l’œuvre d’origine, souvent parce qu’ils en étaient fans avant même de travailler dessus.

Et ce mélange compte. Certains viennent de la série originale, d’autres non, mais tous partagent le même réflexe, savoir ce qu’il ne faut pas spoiler, et ce qu’un personnage ne ferait pas à ce moment précis de son histoire.

Un nouveau look qui garde l’ADN visuel

C’est l’autre gros changement, le style visuel. Nick Cross raconte que l’équipe voulait un habillage plus neuf, plus pictural, avec des personnages sans les contours épais de l’époque. L’objectif n’était pas de casser l’identité de Finn et Jake, mais de leur donner une autre texture, presque comme si les anciennes cartes-titres de la série avaient servi de base à une saison entière.

L’image, sur le papier, pouvait paraître étrange. À l’écran, l’idée a de l’allure. Des décors plus riches, parfois plus sombres, et au milieu des héros très nets, très lisibles.

Des visages tordus, un Jake élastique et un humour plus brut

Là aussi, Side Quests retourne aux sources. Les artistes ont redonné aux visages de Finn et Jake une vraie souplesse, avec des expressions parfois franchement moches, au bon sens du terme. Victor Courtright et Nate Cash assument cette part de bizarrerie. Pour Jake, c’est même central. Chaque artiste le dessine un peu différemment, et l’équipe essaie de garder cette sensation humaine sans perdre ce qui fait que, malgré les déformations, on reconnaît toujours Jake.

Même logique pour l’humour, plus cru, plus enfantin, avec des blagues de papier toilette, de fesses ou de pets. Bon, ce n’est pas très subtil. Mais pour raconter un Finn naïf, impulsif et excité, c’est cohérent. Et l’équipe le dit sans détour, si l’occasion se présente, elle veut clairement en faire plus. Ce détail compte, parce qu’il dit quelque chose de plus large, certaines franchises avancent en grossissant leur lore, d’autres en retrouvant le ton qu’elles avaient perdu.