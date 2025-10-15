Adventure Time : Un acteur clé quitte la série avant le retour de Fionna et Cake

Un acteur majeur de la série animée Adventure Time quitte l’aventure avant le retour attendu de Fionna et Cake. Ce départ marque un tournant pour la franchise, alors que les fans s’impatientent à l’idée de retrouver ces personnages emblématiques.

Tl;dr Retour de Fionna et Cake le 23 octobre sur HBO Max.

Donald Glover ne reprendra pas le rôle de Marshall Lee.

Plusieurs personnages voient leurs voix changées cette saison.

Un retour attendu pour Fionna et Cake

Après avoir bousculé l’univers de Adventure Time avec une première saison saluée pour son originalité, le duo atypique composé de Fionna et Cake s’apprête à faire son grand retour. Prévu sur HBO Max dès le 23 octobre, ce spin-off promet de nouvelles aventures qui s’annoncent déjà palpitantes. D’ailleurs, la bande-annonce récemment dévoilée lors du New York Comic-Con donne un avant-goût d’une intrigue centrée sur l’exploration du multivers, thème cher à la série.

Nouveaux visages et voix familières… ou presque

Toutefois, derrière les retrouvailles avec les fans plane une ombre : l’absence remarquée de Donald Glover. L’acteur, qui prêtait sa voix au charismatique Marshall Lee (version masculine de Marceline the Vampire Queen), ne reprendra finalement pas son rôle dans cette seconde saison. Le mystère reste entier quant à celui ou celle qui le remplacera, aucune annonce officielle n’ayant filtré jusqu’à présent. Dans la bande-annonce, l’absence de répliques pour Marshall Lee laisse planer le doute sur la place qu’il occupera désormais.

Parmi les autres changements notables, certains personnages connaissent eux aussi une nouvelle distribution vocale :

Harvey Guillen, connu pour « What We Do In The Shadows », devient la voix de Gary Prince (version alternative de Princess Bubblegum).

Ashley Burch incarnera désormais la Huntress Wizard, succédant ainsi à Jenny Slate.

L’héritage revisité d’Adventure Time

L’attrait principal de ce spin-off réside dans sa capacité à réinventer des figures cultes issues du récit original créé par l’imagination de l’Ice King. Loin du monde fantasque d’Ooo, Fionna évolue dans un univers bien plus proche du nôtre. Cette proximité n’empêche toutefois pas la série d’offrir des rebondissements majeurs : la première saison confrontait déjà Fionna à Simon Petrikov et menaçait l’équilibre même du multivers.

Bientôt la suite… et des interrogations persistantes

Alors que les fans attendent impatiemment ces nouveaux épisodes – avec leur lot de surprises et de bouleversements vocaux –, difficile encore d’évaluer l’impact du départ de Donald Glover sur la dynamique générale. Une chose est sûre : ce second chapitre, enrichi d’un casting renouvelé et d’un synopsis prometteur (« Après leur voyage à travers le multivers, Fionna et Cake affrontent de nouveaux périls tandis que Huntress Wizard entame une quête désespérée aux conséquences fatales. »), attise toutes les curiosités. La réponse se jouera dès la fin du mois sur HBO Max.