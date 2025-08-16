Premières images dévoilées pour la saison 2 de Adventure Time: Fionna and Cake

La série animée Adventure Time: Fionna and Cake dévoile les toutes premières images de sa deuxième saison, offrant aux fans un avant-goût des nouvelles aventures à venir et confirmant la poursuite des péripéties du duo emblématique.

Tl;dr La saison 2 de Fionna and Cake confirmée.

La Huntress Wizard rejoint l’aventure.

L’univers Adventure Time s’étend encore.

Un retour inattendu au pays d’Ooo

C’est officiel : l’univers d’Adventure Time poursuit son expansion. Après le succès du premier opus consacré à Fionna the Human et Cake the Cat, la série dérivée s’apprête à faire son retour, alors que les coulisses de la saison 2 s’activent déjà. Une image inédite, récemment diffusée en ligne, vient d’ailleurs de lever le voile sur une surprise : la célèbre Huntress Wizard sera de la partie aux côtés du duo improbable.

L’étrange trio au centre de la nouvelle intrigue

Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi la première salve d’épisodes, rappelons que Fionna and Cake transpose l’action dans un univers très proche du nôtre. Embarquée malgré elle dans un périple à travers le multivers avec Simon – ex-Ice King –, Fionna croise rapidement le chemin de Cake. Ensemble, ils affrontent une menace aux dimensions démesurées. Cette fois, pourtant, tout indique que l’intrigue restera davantage ancrée dans le monde originel de Fionna, comme l’a confié Adam Muto lors du dernier Festival international d’animation d’Annecy. « On voulait concentrer les aventures sur l’univers initial de Fionna et je pensais que ça rendrait l’histoire plus normale… Mais au final, c’est toujours aussi étrange. C’est dans l’ADN même d’Adventure Time. »

L’avenir foisonnant de la franchise

Cette nouvelle orientation narrative devrait donner un souffle inédit à une série déjà réputée pour ses détours farfelus. Les fans pourront notamment compter sur la présence accrue de Huntress Wizard et un univers qui ne cesse de se réinventer. Et ce n’est pas tout : selon les réseaux officiels de Cartoon Network, la saison 2 serait « coming soon », sans date précise pour le moment.

Dans cette dynamique expansionniste, difficile d’ignorer les autres projets en cours autour du label Adventure Time :

Un long-métrage inédit par Warner Bros

Une série pré-scolaire intitulée « Heyo BMO »

» Un prequel animé baptisé « Adventure Time: Side Quests »

L’héritage des héros originaux persiste-t-il ?

Depuis la conclusion des aventures de Finn et Jake dans « Distant Lands », la franchise s’est déclinée sous diverses formes : BD, spin-offs, univers alternatifs… Même si rien n’indique pour l’instant une apparition du tandem emblématique dans cette deuxième saison – les fans restent attentifs à toute surprise liée aux multiples réalités parallèles déjà explorées.

Si vous pensiez avoir fait le tour des mondes loufoques d’Adventure Time, préparez-vous à embarquer pour une nouvelle aventure dont les contours restent volontairement imprévisibles… et délicieusement étranges.