La révélation majeure de Gen V bouleverse l’origine d’Homelander dans The Boys

La récente révélation majeure dans la série Gen V remet en question les origines du personnage Homelander, emblématique de The Boys, suscitant la perplexité chez de nombreux fans et soulevant des interrogations sur la cohérence de l’univers partagé des deux séries.

Tl;dr L’origine de Homelander modifiée dans Gen V.

modifiée dans Gen V. La cohérence de ce nouveau récit remise en cause.

Un duel Homelander/Marie Moreau désormais possible.

Une révélation inattendue dans Gen V

La série dérivée Gen V vient bouleverser tout ce que l’on croyait savoir sur l’histoire de Homelander, figure centrale de l’univers de The Boys. Jusqu’ici, le passé du leader des Seven semblait limpide : élevé par Vought International, doté dès la naissance de pouvoirs exceptionnels, et fruit d’une stratégie génétique orchestrée par la multinationale. Pourtant, la saison 2 de Gen V propose un tout nouvel éclairage, à travers une révélation qui interpelle autant qu’elle divise.

Le projet Odessa : vers un réécriture du mythe ?

Tout commence avec le dévoilement du mystérieux « Projet Odessa », mené par Thomas Godolkin, fondateur de la fameuse université éponyme. Son objectif ? Créer les « Supes » les plus puissants au monde en injectant du Compound V à des embryons dès le stade blastocyste. Deux seuls survivants émergent de cette expérience radicale : Marie Moreau – personnage phare de Gen V – et Homelander lui-même. Cette annonce remet directement en question ce que l’on pensait acquis sur les origines du super-héros.

Cohérence mise à mal avec l’univers initial

Pourtant, cette réinterprétation soulève des interrogations profondes chez les fans comme chez les observateurs avisés. En effet, dans la saison 3 de The Boys, il avait été clairement établi que Homelander était le fils biologique du légendaire Soldier Boy. Or, dans cet univers, la transmission des pouvoirs relève surtout de l’hérédité : Ryan hérite des capacités d’Homelander, Andre Anderson des dons métalliques de son père Polarity, Maverick devient invisible comme Translucent… L’idée même que Vought ait jugé nécessaire d’injecter du Compound V à un embryon déjà issu d’une lignée « supe » questionne sérieusement la logique interne du récit.

Nouvelles dynamiques et attentes pour la suite

Reste une certitude : ces bouleversements pourraient ouvrir la voie à des confrontations inédites. Le lien entre Homelander et Marie Moreau s’en trouve renforcé, laissant présager une lutte au sommet entre deux êtres façonnés par le même projet occulte. Mais pour beaucoup, un besoin d’explications plus claires se fait sentir afin de réconcilier ces nouveaux éléments avec le canon original. Les prochains épisodes sauront-ils lever le voile sur cette intrigue réécrite ou laisseront-ils planer le doute ? Voilà qui promet d’alimenter les discussions parmi les fans, toujours prompts à décortiquer chaque détail du phénomène The Boys.