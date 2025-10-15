Star Trek: Starfleet Academy, un projet mûri pendant des années

Pensée pour une nouvelle génération, la série Star Trek: Starfleet Academy a attendu le bon moment et le streaming pour prendre vie.

Tl;dr Après des années de développement, Star Trek: Starfleet Academy arrive sur Paramount+ le 15 janvier 2026.

L’académie est transformée en vaisseau spatial pour offrir aux cadets des missions immersives et des défis réels.

La série introduit de nouveaux personnages et clins d’œil à l’univers existant, avec déjà des plans pour une deuxième saison.

Un concept renouvelé pour Starfleet Academy

Longtemps évoquée, souvent repoussée, la série Star Trek: Starfleet Academy s’apprête enfin à voir le jour. Prévue sur la plateforme de streaming Paramount+ dès le 15 janvier 2026, cette nouvelle création de l’univers Star Trek s’est distinguée par son développement mouvementé. L’idée d’une intrigue centrée sur l’académie de la Fédération circule depuis des années – au moins depuis que Alex Kurtzman, maître d’œuvre actuel de la franchise, a signé en 2018 pour superviser plusieurs séries dont Star Trek: Discovery. Mais il aura fallu attendre l’essor du streaming pour que ce projet prenne véritablement corps et cible une génération plus jeune.

Un défi scénaristique majeur : faire bouger l’académie

L’un des obstacles les plus redoutables auxquels ont été confrontés Kurtzman et sa co-showrunneuse Noga Landau, comme ils le confient à Entertainment Weekly, concernait la nature même de leur concept. Difficile d’injecter l’esprit d’aventure et de danger caractéristique de Star Trek dans un simple cadre scolaire : comment donner du souffle à une histoire ancrée dans une école, sans possibilité de bondir vers de nouvelles planètes comme un certain capitaine Kirk ? Selon Noga Landau : « C’est difficile de créer des enjeux réels dans un cadre scolaire, mais nos jeunes vont vivre de vraies missions et affronter des situations complexes. »

Heureusement, une solution audacieuse a émergé : transformer l’académie… en vaisseau spatial.

Une académie itinérante pour la nouvelle génération

Cette innovation narrative permettra à la première promotion de cadets – depuis plus d’un siècle selon la chronologie établie par Star Trek: Discovery – d’apprendre directement sur le terrain. Comme le résume Alex Kurtzman : « Cela s’apparente à un hôpital universitaire : on apprend vraiment quand on est plongé dans le feu de l’action ». De fait, cette académie itinérante promet non seulement des défis pédagogiques hors-normes, mais également toute une galerie d’expériences inédites dans l’univers connu.

Parmi les points forts annoncés :

Mélange subtil entre différentes époques : clin d’œil à Star Trek: Deep Space Nine, retour du Docteur holographique incarné par Robert Picardo (hérité de Star Trek: Voyager).

Nouveaux personnages centraux comme Caleb Mir (interprété par Sandro Rosta), la chancelière-capitaine Nahla Ake (Holly Hunter) ou encore le méchant mi-Klingon mi-Tellarite Nus Braka (Paul Giamatti).

Saisons enchaînées : alors que la saison 1 n’a pas encore été diffusée, la production travaille déjà sur la deuxième salve d’épisodes.

Un pari sur l’avenir… et sur les fans

La réussite ou non de cette série dépendra évidemment de sa capacité à fédérer autour d’elle une nouvelle génération tout en respectant les codes chers aux fans historiques. Si le public répond présent, un renouvellement pour une troisième saison semble déjà envisagé. Un enjeu crucial pour cet ambitieux chapitre du mythe Star Trek.