Adobe absorbe un spécialiste de l’upscaling et de la restauration par IA

Adobe rachète Topaz Labs, spécialiste de l’amélioration photo et vidéo par IA. Un move logique pour verrouiller encore un peu plus son écosystème.

Adobe rachète Topaz Labs pour renforcer ses outils d’IA et éviter que les créatifs utilisent des logiciels concurrents.

Topaz Labs apporte plus de vingt ans d’expertise, des modèles d’IA reconnus et des technologies d’amélioration d’images et de vidéos récompensées.

Les technologies de Topaz Labs seront intégrées à Firefly et aux applications Adobe, tout en restant disponibles séparément après le rachat prévu en 2026.

Adobe veut garder les créatifs dans sa boucle

Ce rachat n’a rien d’un caprice. Adobe est en pleine bagarre sur l’image et la vidéo face à Canva et à Blackmagic Design, propriétaire de DaVinci Resolve. Et quand vos utilisateurs commencent à piocher ailleurs pour améliorer une vidéo ou sauver une image, ça finit par se voir.

Du coup, Adobe récupère Topaz Labs pour renforcer son arsenal IA sans laisser filer ses clients vers d’autres logiciels. Le groupe pousse déjà de l’IA dans à peu près toutes ses apps et a monté avec Firefly un studio d’édition centré sur ces usages. L’idée est limpide, garder les créatifs dans le même écosystème du début à la fin. Classique, mais efficace.

Topaz Labs, un vieux nom qui pèse encore

Ce qui rend l’opération intéressante, c’est que Topaz Labs n’est pas une petite vitrine montée hier. La société existe depuis plus de vingt ans et s’est fait un nom avec des outils d’amélioration d’images et de vidéos.

L’an dernier, elle a même décroché un Emmy pour sa technologie de production. Ces dernières années, elle a aussi lancé ses propres modèles, Astra pour l’upscaling vidéo par IA, et Wonder pour la retouche et l’amélioration d’image. Pas mal de boîtes parlent d’IA, peu arrivent avec un historique aussi propre.

Et ce n’est pas tout. Topaz Labs a aussi travaillé sur une techno qui facilite l’exécution de gros modèles vidéo sur des GPU grand public. Pour des outils créatifs, c’est loin d’être un détail. C’est même le genre d’avancée qui change le confort d’usage au quotidien.

Firefly va récupérer le meilleur de Topaz Labs

Concrètement, Adobe explique que les modèles de Topaz Labs vont rejoindre Firefly, mais aussi d’autres briques de ses suites de retouche photo et de montage vidéo. Les outils de Topaz resteront aussi proposés en services autonomes sur son site. Résultat, intégration d’un côté, continuité de l’autre.

Deepa Subramaniam, vice-présidente du marketing produit de Creative Cloud chez Adobe, met en avant des usages très concrets pour les pros qui mélangent prises de vue réelles et clips générés par IA. Elle cite notamment l’accentuation des détails, la réduction du bruit et la restauration d’archives. Elle insiste aussi sur la capacité de Topaz Labs à faire tourner des modèles complexes directement sur l’appareil, afin d’obtenir des expériences plus rapides, plus réactives, et une IA avancée plus accessible et moins coûteuse.

La transaction doit être bouclée au second semestre 2026. D’ici là, le message est déjà passé, Adobe ne veut plus qu’on sorte de chez lui pour nettoyer une image ou sauver une vidéo.