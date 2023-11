Accord SAG-AFTRA : bonus de streaming de 40 millions de dollars et protections IA inclus

Suite à l'approbation de l'accord provisoire par le conseil national du syndicat, les membres débuteront leur vote de ratification à partir du 14 novembre. Quelle en sera l'issue ?

L’union des acteurs SAG-AFTRA a dévoilé les détails de l’accord provisoire conclu avec les dirigeants des studios de Hollywood. Cet accord met fin à une grève de près de quatre mois qui a secoué l’industrie du cinéma.

Cet accord prévoit trois augmentations successives de salaires pour les acteurs d’ici juillet 2025. Dès sa ratification, les salaires pourraient augmenter de 7%, suivis de deux autres hausses de 4% et 3,5% en juillet 2024 et juillet 2025 respectivement. Pour les acteurs de fond, une augmentation significative de 11% est prévue dès novembre 2022.

Cet accord offre un bonus supplémentaire pour certains membres dont le travail est diffusé sur les plateformes de streaming. Selon Variety, un fonds de bonus de 40 millions de dollars par an sera versé aux acteurs en plus de leurs redevances de streaming habituelles. Cependant, les critères de “succès” requis pour être éligible à cette rémunération sont très stricts.

Cet accord envoie un signal fort quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le cinéma. Les studios de production devront obtenir le “consentement et la rémunération” des acteurs pour la création et l’utilisation de leurs répliques numériques, qu’elles soient tournées sur le plateau ou acquises sous licence.

Enfin, l’approbation de l’accord se fera par vote des membres de SAG-AFTRA. Les résultats de ce vote, qui débutera le mardi 14 novembre, seront annoncés le 5 décembre.

L’avis de la rédaction

L’accord entre SAG-AFTRA et Hollywood marque un tournant décisif dans l’histoire des relations de travail dans l’industrie cinématographique. Les questions autour du streaming et de l’intelligence artificielle sont désormais au cœur des discussions, reflétant les profonds changements technologiques qui impactent le cinéma. Cet accord pourrait bien préfigurer les contrats futurs et tracer la voie pour d’autres secteurs créatifs face à l’avènement de l’ère digitale.