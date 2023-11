Fin de grève à SAG-AFTRA : un accord protège les membres de “la menace de l’IA”

Il est prévu que le syndicat dévoile prochainement davantage de détails sur l'accord. Quels pourraient être ces détails précisément ?

Après près de quatre mois de grève, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a officialisé la fin de son mouvement. Elle a arraché une victoire significative, négociant avec succès un contrat valorisé à plus d’un milliard de dollars.

Lors de cette négociation, la SAG-AFTRA a réussi à établir des augmentations de rémunération “au-dessus de la norme”, avec des dispositions sans précédent pour le consentement et la compensation. Ces dispositions ont pour but de protéger les membres de la menace de l’IA.

La question de l’IA a été un point de friction pendant ces négociations. Les producteurs cherchaient à réaliser des scans d’acteurs de la catégorie F, qui sont ensuite réutilisés sans paiement adéquat. Grâce à l’accord, ces manipulations sans l’accord de l’union, voire sans l’accord des descendants de l’acteur, ne seront plus possibles.

In a contract valued at over one billion dollars, we have achieved a deal of extraordinary scope that includes "above-pattern" minimum compensation increases, unprecedented provisions for consent and compensation that will protect members from the threat of AI,… pic.twitter.com/lQe6snkQsY

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023