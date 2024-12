A New Social : un pont entre les réseaux sociaux décentralisés

L'organisation à but non lucratif A New Social cherche à connecter des plateformes sociales opposées et à favoriser un web plus libre et interconnecté.

Tl;dr A New Social est une organisation à but non lucratif qui promeut un web social plus ouvert et interconnecté, basé sur des protocoles ouverts comme ActivityPub et ATProto.

Bridgy Fed permet de relier des plateformes comme Bluesky et Mastodon, facilitant les échanges entre réseaux sociaux décentralisés.

A New Social collabore avec des grandes plateformes pour assurer la durabilité du web social et surmonter les défis d’un environnement en constante évolution.

Un web social centré sur l’utilisateur

A New Social a été fondée par Ryan Barrett, le créateur de Bridgy Fed, et Anuj Ahooja, ingénieur et écrivain. Leur objectif principal est de faciliter la connectivité entre différentes plateformes sociales tout en défendant les utilisateurs. L’organisation à but non lucratif mise sur des protocoles ouverts tels qu’ActivityPub et ATProto pour encourager une compétition saine entre services tout en privilégiant l’indépendance des utilisateurs face aux plateformes centralisées. Ils croient que le web social devrait être centré sur les relations humaines, et non sur les plateformes, et que les murs artificiels ne devraient pas empêcher les échanges entre les communautés.

Bridgy Fed, une première étape pour A New Social

Le premier projet de l’organisation à but non lucratif A New Social est Bridgy Fed, développé par Ryan Barrett lui-même. Ce service permet aux utilisateurs de partager leurs publications entre Bluesky, une plateforme de type microblogging, et les plateformes basées sur ActivityPub, comme Mastodon, dans le cadre du fediverse. Ce projet illustre l’ambition de A New Social de faciliter la communication entre différents réseaux sociaux décentralisés. Il est conçu pour surmonter les limitations des plateformes fermées, permettant ainsi une interaction plus fluide et plus ouverte entre les communautés. Ce projet représente un premier pas vers un web social plus interconnecté, où la liberté d’échange prime.

Des partenariats avec des grandes plateformes

Bien que A New Social soit encore à ses débuts, l’organisation à but non lucratif a déjà commencé à établir des liens avec de grandes plateformes du web social, comme Bluesky, Flipboard, Mastodon et même Meta. Ces discussions portent sur la manière dont ces services peuvent adopter des protocoles ouverts et interopérables pour créer un écosystème plus connecté. Anuj Ahooja souligne que ces plateformes ont des promesses à tenir en matière de fédération et de décentralisation, notamment Bluesky, qui vise une évolution vers la décentralisation, et Threads, qui commence tout juste à fédérer. L’organisation se positionne en tant qu’intermédiaire, prête à alerter les utilisateurs lorsque ces promesses ne sont pas respectées.

A New Social veut préserver l’avenir du web social

Malgré son enthousiasme, Anuj Ahooja reconnaît que l’histoire récente du web social montre que certains projets peuvent disparaître après avoir suscité de l’espoir. Par exemple, le projet sub.club, auquel Anuj Ahooja avait contribué, a récemment cessé ses activités. Cela soulève la question de la durabilité des initiatives comme Bridgy Fed. Cependant, Anuj Ahooja reste optimiste et affirme que l’organisation mise sur une approche collaborative avec les plateformes pour garantir la pérennité du projet. Selon lui, l’éducation des acteurs du secteur et une approche transversale entre différents réseaux sont essentielles pour garantir que les plateformes sociales décentralisées restent connectées et viables à long terme.