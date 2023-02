Flipboard porte sa fonctionnalités de notes sur ses apps iOS et Android

Flipboard déploie sa fonctionnalité de notes sur ses apps iOS et Android, pour échanger plus facilement sur les sujets du moment.

Flipboard est un service qui a fait ses preuves, et qui continue de les faire. Grâce à lui, vous avez toutes vos actualités sur les thèmes qui vous intéressent à portée de main, présentées de manière claire et concise. Parfait pour une veille rapide et efficace. Le service se décline en version web et apps mobiles (iOS et Android). Il introduisait récemment une nouvelle fonctionnalité très utile, les notes, dans sa version web. La voici qui arrive sur les apps mobiles.

Flipboard déploie sa fonctionnalité de notes sur ses apps iOS et Android

Les apps mobiles de Flipboard ont désormais droit à la fonctionnalité de notes déployée sur la version web en décembre dernier par l’entreprise. Cette mise à jour apporte aussi davantage d’éléments sociaux dans ces apps. La société explique que les notes sont un moyen simple et efficace d’engager des conversations, de partager des idées et même, qui sait, de créer des microcommunautés autour d’un intérêt ou d’un thème partagé.

Avec les notes, les créateurs peuvent ajouter du contenu original aux magazines partagés, comme des commentaires, des images, des liens ou des vidéos embarquées. Ils ont aussi la possibilité de mentionner d’autres utilisateurs dans les notes et les commentaires pour les intégrer à la conversation. Pour démarrer une note, tapotez sur l’icône Créer (le crayon) dans un magazine.

Pour échanger plus facilement sur les sujets du moment

Flipboard précise par ailleurs que les notes sont particulièrement intéressantes dans les magazines de groupe, dans la mesure où la fonctionnalité permet à tous les contributeurs d’ajouter leur perspective, leurs réflexions et de démarrer des conversations lorsqu’ils en ont envie. Les propriétaires et contributeurs aux magazines recevront tous une notification lorsque quelqu’un dans le groupe ajoute une note ou un commentaire. De plus, les notes ajoutées aux magazines que vous suivez apparaissent dans le fil “Pour Vous” des utilisateurs.