2024 commence fort sur Netflix avec un biopic de survie acclamé sur Rotten Tomatoes

En 2024, Netflix démarre en force avec son premier succès de l'année : le biopic de survie "Le Cercle des neiges", qui obtient une excellente note sur Rotten Tomatoes. Quel sera leur prochain grand succès ?

Tl;dr Netflix démarre fort 2024 avec le biopic “Le Cercle des neiges”.

Le film raconte l’histoire vraie de survivants d’un crash d’avion dans les Andes.

Il reçoit des notes élevées sur Rotten Tomatoes et pourrait être primé aux Oscars.

Ce succès montre l’engagement de Netflix pour des films internationaux diversifiés.

Netflix : un début d’année triomphal avec “Society of the Snow”

2024 semble être une année prometteuse pour Netflix. La plateforme de streaming a démarré en force avec le film biographique “Le Cercle des neiges”, qui a reçu des éloges de la part des critiques et du public. Ce film, réalisé par J.A. Bayona, met en lumière l’histoire vraie d’un groupe de jeunes hommes qui, après un crash d’avion, ont survécu pendant 72 jours dans les montagnes des Andes.

Un casting impressionnant et une réalisation poignante

L’œuvre de Bayona, connu pour ses films comme “The Impossible” et “Jurassic World: Fallen Kingdom”, a su redonner vie à cette histoire vieille de 52 ans grâce à une dramatisation sensible et bouleversante. Le large casting du film “Le Cercle des neiges” comprend des talentueux acteurs comme Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, entre autres.

Des notes élevées sur Rotten Tomatoes

Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, “Le Cercle des neiges“ a reçu une note de 90% de la part des critiques et de 86% de la part du public. Sa sensibilité, ses thèmes inspirants et ses techniques de narration ont été largement salués, faisant de ce film l’un des premiers grands succès de Netflix en 2024.

Potentiel de succès aux Oscars

“Le Cercle des neiges” pourrait également marquer les esprits lors de la saison des récompenses. Le film a déjà été nominé pour le Golden Globe et le Critics Choice Award du meilleur film en langue étrangère, et figure sur la liste des présélectionnés pour le meilleur film international aux Oscars. Si Netflix réussit à remporter cette catégorie pour la deuxième année consécutive, ce serait une belle reconnaissance pour la plateforme et son engagement envers le cinéma international.