Netflix honore Zack Snyder avec le premier icône de profil jamais attribué à un réalisateur

Les abonnés Netflix peuvent désormais sélectionner le réalisateur américain Zack Snyder comme icône de profil.

Netflix et Zack Snyder ont une forte relation de partenariat.

Zack Snyder développe une série animée sur la mythologie nordique pour Netflix.

Les fans espèrent que Netflix achètera les droits des films DC de Zack Snyder.

Un hommage numérique à Zack Snyder

Dans une évolution intéressante, Netflix a choisi de rendre hommage à Zack Snyder en faisant de lui le premier réalisateur à avoir une icône de profil sur la plateforme de streaming. Depuis 2013, Netflix propose à ses abonnés de créer des profils personnalisés, permettant aux membres d’un même foyer de conserver séparément leur historique de visionnage et leurs “listes personnelles”. En 2018, la plateforme a ajouté la possibilité de choisir son image de profil parmi des dizaines de personnages issus des films et séries de Netflix, comme The Witcher, The Sandman, Cowboy Bebop, Cobra Kai et One Piece, pour n’en citer que quelques-uns.

Zack Snyder is already iconic. Being the first director to get his own profile icon only makes it more true. pic.twitter.com/MYviJGeuc2 — Netflix (@netflix) January 5, 2024

Zack Snyder, une icône selon Netflix

L’annonce officielle de cette nouveauté a été faite par Netflix en précisant que Zack Snyder était considéré par la plateforme comme un réalisateur “iconique”. L’initiative de Netflix ne fait que renforcer la relation de partenariat entre le réalisateur américain et la plateforme de streaming. En effet, le dernier film de Zack Snyder pour Netflix, Rebel Moon – Part 1: A Child of Fire, a rapidement atteint le sommet du classement mondial avec un nombre estimé de 54,1 millions d’heures de visionnage.

Un partenariat solide et prolifique

Malgré des critiques mitigées, Netflix et Zack Snyder considèrent Rebel Moon comme un succès. Par ailleurs, la seconde partie de la saga, Rebel Moon – Part 2: The Scargiver, est en cours de réalisation et arrivera le 19 avril prochain sur la plateforme de streaming. Par ailleurs, Zack Snyder développe également une série d’animation basée sur la mythologie nordique pour Netflix et a exprimé son intérêt pour étoffer les univers de Rebel Moon et Army of the Dead avec des spin-offs.