Zorro : Antonio Banderas veut passer le flambeau à Tom Holland

Tom Holland pourrait remplacer Antonio Banderas dans un nouveau film Zorro.

Le comédien espagnol Antonio Banderas estime que Tom Holland est le meilleur choix pour reprendre le rôle de Zorro au cinéma :

Un retour pour un nouveau film Zorro ? Oui, je peux envisager cette possibilité, pourquoi pas ? Dernièrement, j’ai dit quelque chose comme ça à quelqu’un. Ils m’ont posé des questions sur Zorro. S’ils m’appelaient pour faire Zorro, je ferais ce qu’Anthony Hopkins a fait pour moi, c’est-à-dire passer le flambeau. Je pense à Tom Holland comme remplaçant. J’ai fait Uncharted avec lui et il est sacrément fun et bourré d’énergie. Il a aussi cette étincelle.

Zorro sans Antonio Banderas, la fin d’une ère

