Zoom annonce des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour vous servir d’assistant personnel

Zoom saute dans le train de l’intelligence artificielle avec de nouvelles fonctionnalités pensées et conçues pour vous aider à maîtriser vos réunions de bout en bout. La société a en effet annoncé plusieurs nouveautés à son outil Zoom IQ propulsées par l’IA. Celles-ci tirent profit du Large Language Model (LLM) d’OpenAI pour résumer les réunions, générer des récapitulatifs et écrire des brouillons de conversation et d’emails. Après Microsoft, Google ou encore Slack, Zoom est le dernier outil majeur de productivité en date à passer à l’IA.

Zoom dope son outil Zoom IQ à l’IA d’OpenAI

Les sociétés qui offrent des services aux entreprises travaillent d’arrache-pied autour de l’IA, notamment maintenant qu’OpenAI a lancé une API. Microsoft a récemment annoncé un outil similaire pour toutes ses apps Office baptisé Copilot. Google a ajouté des fonctions d’IA pour Gmail et Google Docs, et Salesforce a lancé une app ChatGPT pour Slack. Les LLM peuvent rapidement digérer et analyser de grandes quantités d’informations. La popularité naissante de cette technologie devrait changer énormément de choses chez celles et ceux qui pensent qu’il n’y a pas suffisamment d’heures dans une journée. Avec ce genre d’intégration de l’IA, c’est comme si tout le monde pouvait profiter de son propre assistant personnel.

Zoom IQ utilise déjà l’IA pour donner aux utilisateurs des informations concernant leurs réunions – via des chapitres, en mettant en avant les points les plus importants ou avec des actions précises -, mais l’outil va aujourd’hui plus loin en intégrant le puissant modèle d’IA générative d’OpenAI. Si vous êtes en retard à une réunion, Zoom IQ peut résumer en temps réel ce que vous avez manqué et poser des questions pour vous. Via des invites textuelles, il peut générer des brainstorms via l’outil tableau blanc de Zoom. Zoom IQ est aussi en mesure de générer des récapitulatifs de vos réunions et des actions à entreprendre et poster le tout dans Team Chat, le Slack de Zoom, ou résumer des conversations dans Team Chat. Si votre compte Zoom est lié à vos emails et votre calendrier, il peut récupérer des informations pertinentes dans votre agenda ou composer un brouillon d’email.

L’entreprise précise que le déploiement des nouvelles fonctions de composition de message et d’email de Zoom IQ démarrera en avril, après de “certains utilisateurs sur invitation”. Les fonctionnalités de résumé des réunions de Zoom IQ, quant à elles, seront “disponibles plus globalement”.