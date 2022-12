Yu-Gi-Oh! Master Duel : 50 millions de téléchargements pour le deck building en free-to-play

Neuf mois après son lancement sur consoles, mobiles et PC, Yu-Gi-Oh! Master Duel dépasse les 50 millions de téléchargements.

Afin de célébrer les 50 millions de téléchargements de Yu-Gi-Oh! Master Duel, l’éditeur japonais Konami offre un bonus de 1000 Gemmes aux joueurs dans le cadre de la campagne “50 Million Downloads Appreciation”. En prime, ils peuvent débloquer la Protection spéciale Dragon à Cinq Têtes pour habiller des cartes.

#YuGiOhMASTERDUEL has officially been downloaded over 50 million times!

As a token of our appreciation, we are gifting all players who log in to MASTER DUEL 1,000 Gems and the Five-Headed Dragon Protector. Log in before the deadline to receive this one-time gift! pic.twitter.com/bMIsFQMg3G

— YGOMasterDuel (@YGOMasterDuel) November 29, 2022