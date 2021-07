Yu-Gi-Oh : Konami dévoile trois nouveaux jeux

Le futur vidéoludique de la licence Yu-Gi-Oh s'annonce prometteur.

Durant l’événement numérique Yu-Gi-Oh! Digital Next, l’éditeur japonais Konami a rassemblé les joueurs du TCG (Trading Card Game) et de l’OCG (Original Card Game) du monde entier pour mettre en lumière Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Rush Duel et Yu-Gi-Oh! Cross Duel.

Yu-Gi-Oh! Master Duel : Entièrement adapté du JCJ et pensé pour afficher des graphismes en 4K, il permettra aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de s’affronter dans d’intenses duels de cartes à collectionner, aussi passionnants à jouer qu’à regarder – Prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android à une date encore inconnue

Yu-Gi-Oh! Rush Duel (titre provisoire) : Exclusivement développé sur Nintendo Switch, il introduira de nouvelles règles qui multiplieront les tirages et les invocations pour des duels dont la tournure pourra changer à tout moment – Disponible cet automne en Europe et aux USA ainsi que le 12 août prochain au Japon

Yu-Gi-Oh! Cross Duel : Il changera la nature des duels avec d’intenses batailles à quatre joueurs – Prévu sur iOS et Android à une date inconnue

L’univers de Yu-Gi-Oh! ARC-V arrive prochainement dans Yu-Gi-Oh! Duel Links

Les joueurs de Yu-Gi-Oh! Duel Links sur iOS, Android et PC (Steam) peuvent se préparer à l’arrivée de l’univers Yu-Gi-Oh! ARC-V via une mise à jour. Ce titre a dépassé les 140 millions de téléchargements dans le monde tandis que les joueurs ont collecté plus de 65 milliards de cartes et se sont affrontés dans 6 milliards de duels.

Revivez le Yu-Gi-Oh! Digital Next de Konami