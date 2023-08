Yu-Gi-Oh! Duel Links : les règles et les cartes du Rush Duel seront bientôt ajoutées

Le Rush Duel du monde Yu-Gi-Oh! Sevens arrive le 28 septembre prochain dans Yu-Gi-Oh! Duel Links sur mobiles et PC.

Introduit dans Yu-Gi-Oh! Sevens, le Rush Duel est un format Yu-Gi-Oh! alternatif qui diffère des règles de Yu-Gi-Oh! JCJ. Avec celui-ci, les joueurs peuvent tirer plusieurs cartes à la fois et compléter leur main à chaque tour. Ils ont également la possibilité d’invoquer plusieurs monstres puissants d’affilée, remplissant ainsi le terrain de cartes dans des duels rapides et passionnants.

Duelists, we are super excited to announce the launch of Yu-Gi-Oh Duel Links Sevens coming this September exclusively to #YuGiOhDUELLINKS! Feel the Rush! Stay tuned for more details. pic.twitter.com/Lrt0SQET9p

