YRF Spy Universe : quel est l’ordre de visionnage des films de la franchise d’espionnage indienne ?

Pour profiter de tous les films du YRF Spy Universe dans l'ordre, que ce soit chronologique ou de sortie, voici comment faire.

Tl;dr YRF Spy Universe est une franchise indienne populaire.

est une franchise indienne populaire. Commencé avec Ek Tha Tiger en 2012, il compte cinq films.

Deux autres films sont prévus pour 2025 et 2026.

L’ordre de visionnage recommandé est l’ordre de sortie.

YRF Spy Universe, la franchise indienne en pleine expansion

Avec une multitude de films captivants à son actif, l’univers d’espionnage YRF est l’une des franchises de films d’action indiens les plus populaires. Pourtant, visionner les films dans l’ordre n’est pas si simple. Commencé en 2012 avec Ek Tha Tiger, le YRF Spy Universe s’est élargi pour inclure cinq films, avec deux autres prévus pour 2025 et 2026.

Un mélange complexe de personnages et d’intrigues

Comme de nombreux projets de crossover prolongés, les films du YRF Spy Universe présentent une variété de personnages et d’intrigues partagés. Il n’est donc pas évident de situer certains films dans la trame narrative globale du YRF Spy Universe. Ce n’est qu’avec Pathaan en 2023 que des personnages et des éléments d’intrigue des séries War et Tiger sont apparus ensemble.

L’ordre de sortie des films du YRF Spy Universe

Depuis 2012, quatre autres films ont été régulièrement publiés. Le plus long intervalle s’est produit entre les deux premiers films, avec Ek That Tiger sorti en 2012, suivi de sa suite, Tiger Zinda Hai, en 2017. Puis, les films du YRF Spy Universe ont été plus réguliers, avec War en 2019, Pathaan en 2023 et finalement Tiger 3 la même année.

Le futur de la franchise

Avec le succès de Tiger 3, deux autres films sont déjà confirmés pour les prochaines années. War 2 est prévu pour août 2025, suivi par Tiger vs Pathaan en 2026. Malgré l’absence de détails concrets sur la date de sortie et l’intrigue, l’univers d’espionnage YRF reste suffisamment populaire pour justifier une série de films d’action coûteux dans le futur.