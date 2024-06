YouTube emprunte à X sa fonctionnalité de notes de la communauté

L'entreprise espère qu'ils apporteront un contexte pertinent aux vidéos lors d'une année électorale cruciale.

Tl;dr YouTube introduit une fonctionnalité de notes communautaires avant l’élection américaine de 2024.

Elle sera initialement un programme pilote pour “un nombre limité de contributeurs admissibles”.

Les notes seront évaluées par des “évaluateurs tiers” pour entraîner le système.

La caractéristique est similaire à celle introduite sur Twitter sous l’ère de Jack Dorsey.

Afin d’optimiser la transmission d’informations authentiques et pertinentes, YouTube envisage de déployer une fonctionnalité de notes communautaires en prélude aux élections américaines de 2024.

Inspiré par Twitter

Dans l’attente de l’amélioration de l’exactitude des informations, dichotomies similaires à celles introduites par Twitter sous la direction de Jack Dorsey et amplifiées mondialement après l’achat de la compagnie par Elon Musk en 2022, seront adoptées. Par exemple, ces fonctionnalités sont décrites comme un “gamechanger pour améliorer l’exactitude sur Twitter“.

Un programme pilote

Au départ, les notes seront présentées sous la forme d’un programme d’essai pour un nombre restreint de contributeurs, qui seront invités par courrier électronique ou par l’intermédiaire du Creator Studio. Les participants à ce programme doivent disposer d’un compte actif sur YouTube et être en règle avec les conditions d’utilisation du site.

L’évaluation des Notes

Au cours de la phase pilote, les notes des utilisateurs seront évaluées par des “évaluateurs tiers” dans le but de former le système. L’objectif de YouTube est de lancer progressivement les notes afin de tester et d’ajuster la fonctionnalité avant de la rendre plus largement disponible.

Elles seront également évaluées par un algorithme basé sur le “bridging”, qui recherche les connexions entre différents groupes. Par exemple, si des personnes qui ont historiquement noté les choses différemment s’accordent sur l’utilité d’une note particulière, celle-ci aura plus de chances d’apparaître.

La suite

YouTube a déclaré que le projet pilote sera lancé aux États-Unis sur mobile en premier lieu. La plateforme prévoit des erreurs au cours de cette phase de test, car elle affinera ses algorithmes. Le reste des utilisateurs aux États-Unis peut s’attendre à voir des notes apparaître dans les semaines et les mois à venir.