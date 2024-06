YouTube impose de nouvelles restrictions d’âge sur les vidéos liées aux armes à feu

L'an dernier, une organisation à but non lucratif a signalé des vidéos liées aux armes à feu qui étaient conseillées aux comptes d'enfants. Cette situation interpelle-t-elle suffisamment les plateformes numériques concernées ?

Tl;dr YouTube restreint certains contenus liés aux armes à feu.

Ces restrictions concernent surtout les moins de 18 ans.

La politique entrera en vigueur le 18 juin.

L’efficacité dépendra de son application stricte par YouTube.

YouTube durcit sa politique sur les contenus liés aux armes à feu

YouTube a discrètement inséré un changement de politique qui prévoit une restriction d’âge pour certains contenus liés aux armes à feu et l’interdiction totale de certains autres. Les contenus mettant en scène des armes à feu artisanales et automatiques seront interdits aux moins de 18 ans, tandis que les tutoriels pour retirer les dispositifs de sécurité seront prohibés, quel que soit l’âge du spectateur. Cette nouvelle politique prendra effet le 18 juin.

Un changement pour garantir la sécurité des utilisateurs

“À compter du 18 juin 2024, certains contenus montrant comment retirer les dispositifs de sécurité seront interdits”, annonce une mise en garde sur la page de politique de YouTube concernant les armes à feu. “Les contenus montrant l’utilisation d’armes à feu artisanales, automatiques et certains accessoires d’armes à feu seront restreints en fonction de l’âge.”

Dans une déclaration à Engadget, le porte-parole de YouTube, Javier Hernandez, a écrit : “Ces mises à jour de notre politique en matière d’armes à feu font partie de nos efforts continus pour maintenir des politiques qui reflètent l’état actuel du contenu sur YouTube”.

Le traitement des contenus de guerre et de police reste inchangé

YouTube a précisé que les interdictions s’appliqueront à l’utilisation réelle des armes à feu et ne concerneront pas les jeux vidéo, les extraits de films ou d’autres contenus artistiques. La plateforme pourrait également faire des exceptions pour des contenus qui sont d’intérêt public, comme les séquences militaires ou policières, les actualités ou les vidéos de zones de guerre.

Le Projet Tech Transparency (TTP), une organisation à but non lucratif de surveillance, a salué le changement de politique, mais a prévenu que le véritable test serait de savoir comment YouTube l’appliquerait de manière stricte. “Les changements de politique de YouTube pour restreindre l’âge du contenu sur les armes à feu sont un pas dans la bonne direction, étant donné que les armes à feu sont la première cause de décès chez les enfants et les adolescents en Amérique.”, a écrit la directrice du TTP, Katie Paul, dans un communiqué de presse.