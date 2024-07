Young Sherlock, la nouvelle série sur Sherlock Holmes d’Amazon Prime Video

La série télévisée Young Sherlock raconte l'histoire de Sherlock Holmes à 19 ans, alors qu'il est encore brut, sans filtre et non formé. Impliqué dans une affaire de meurtre à Oxford menaçant sa liberté, il se lance sans discipline dans sa première enquête, démêlant une conspiration mondiale qui changera sa vie à jamais.

Tl;dr Young Sherlock est une préquelle de Sherlock Holmes.

Hero Fiennes Tiffin incarnera Sherlock, tandis que Dónal Finn sera l’interprète Moriarty.

Le Dr. John Watson sera probablement absent de la série télévisée Young Sherlock.

Dónal Finn est connu pour son rôle dans The Wheel of Time.

L’ombre et la jeunesse

Du célèbre détective créé par Sir Arthur Conan Doyle, une nouvelle facette est en train de naître. Young Sherlock, une série préquelle créée par Matthew Parkhill et réalisée par Guy Ritchie, sera diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. C’est Hero Fiennes Tiffin qui a la lourde tâche de donner vie à Sherlock Holmes lors de l’une de ses premières aventures à l’âge de 19 ans.

'Young Sherlock' Amazon Series Casts 'Wheel of Time' Actor Dónal Finn (EXCLUSIVE) https://t.co/T2kBDXMqM4 — Variety (@Variety) July 30, 2024

Un casting clinquant pour Young Sherlock

Le casting comprend également Natascha McElhone, Colin Firth, Zine Tseng et Joseph Fiennes, l’oncle de Hero Fiennes Tiffin. Mais le rôle du fameux James Moriarty a été attribué à Dónal Finn. C’est Variety qui a révélé cette information. Ce personnage emblématique, apparu pour la première fois dans The Adventure of the Final Problem en 1893, est responsable de la mort de Sherlock Holmes, ce qui en fait l’un de ses ennemis les plus redoutables.

Dónal Finn, un visage connu derrière Moriarty

Dónal Finn est connu pour avoir joué Mat Cauthon dans la populaire série fantastique The Wheel of Time sur Amazon Prime Video. Son expérience dans d’autres franchises de fantasy majeures, comme The Witcher et Harry Potter, devrait l’aider à incarner Moriarty. Avec son expérience sur scène, notamment au Soho Theatre de Londres, Dónal Finn est le choix parfait pour apporter la profondeur nécessaire à son personnage.