Un premier aperçu de l’adaptation de « Yakuza » par Amazon dévoilé

La série débutera le 24 octobre sur Prime Video.

TL;DR Amazon dévoile un teaser du jeu SEGA, Like A Dragon: Yakuza.

La série, mettant en vedette Ryoma Takeuchi, arrive le 24 octobre.

Dépeindra la vie du Yakuza Kazuma Kiryu de 1995 à 2005.

Une adaptation en live d’un jeu SEGA

L’horizon de la plateforme de streaming d’Amazon s’éclaire d’un nouveau projet alléchant. Le mastodonte du numérique a dévoilé durant le récent Comic-Con de San Diego, l’adaptation en live du fameux jeu de SEGA, Like A Dragon: Yakuza.

Plongée dans l’univers du Yakuza

Le teaser donne un aperçu des instants forts de la série, mettant en lumière l’emblématique tatouage de dragon de « Kazuma Kiryu », personnage central de l’intrigue. Les spectateurs auront également un avant-goût de la vie nocturne animée de Kamurocho, introduisant les protagonistes et le cercle de combat clandestin omniprésent dans la franchise.

Une série basée sur la première édition du jeu

Le projet, annoncé en juin, a été défini par la compagnie comme une série « d’action à suspense sur la criminalité« . Mettant en scène l’existence, les amis d’enfance et les conséquences des choix de Kazuma Kiryu, ce guerrier yakuza au sens aigu de la justice, du devoir et de l’humanité. L’intrigue se déroulant entre 1995 et 2005, on peut s’attendre à ce qu’elle s’appuie principalement sur le premier jeu Yakuza, avec des échos des années suivant les événements de Yakuza 0.

Un casting alléchant

La série débutera le 24 octobre sur Prime Video avec le lancement des trois premiers épisodes. Ryoma Takeuchi, reconnu pour ses rôles dans Kamen Rider Drive et Roppongi Class, incarnera Kiryu. Kento Kaku, apparu dans la célèbre série Netflix, House of Ninjas, interprétera Nishiki, l’ami intime et pivot de l’intrigue de Kiryu.