Yakuza va être adapté en film live-action hollywoodien

Sega s'associe à 1212 Entertainment et Wild Sheep Content pour produire un long-métrage basé sur la franchise Yakuza.

Plus de 10 ans après la parution du film japonais Ryu ga gotoku : Gekijô-ban (ou Yakuza : L’Ordre du Dragon), l’éditeur japonais Sega se sent prêt de porter la licence Yakuza sur le grand écran avec des producteurs américains. Erik Barmack, Roberto Grande et Joshua Long auront cette lourde tâche. Des scénaristes sont en cours de recrutement afin d’écrire l’histoire. Yakuza a largement été salué pour son histoire et son intrigue animée par les personnages dans le cadre unique des rues des quartiers nocturnes urbains les plus notoires du Japon et sa représentation d’un véritable membre d’un groupe du crime organisé au pays du Soleil Levant, son histoire, son code d’éthique, ses entreprises criminelles et ses caractéristiques uniques.

Sega Developing Movie Based on ‘Yakuza’ Video Game With 1212, Wild Sheep (EXCLUSIVE) https://t.co/GMyfwjTFBA — Variety (@Variety) September 24, 2020

“Yakuza nous offre un nouveau terrain de jeu dans lequel créer des histoires fascinantes avec des personnages complexes dans un environnement unique que le public a rarement vu auparavant“, a déclaré Roberto Grande de 1212 Entertainment (Scary Stories, Lone Wolf and Cub, House of Salt and Sorrows). “La saga de Kazuma Kiryu a un attrait cinématographique intégré – un mélange d’action dynamique avec des éclats de comédie, de multiples intrigues convergentes et un voyage captivant vers la rédemption“. Erik Barmack de Wild Sheep Content (On the Jellico Road, Queens et Marked for Life) rajoute : “Avec notre expérience dans la narration d’histoires mondiales, nous sommes enthousiastes à l’idée d’amener ce grand projet aux plateformes mondiales.”

L’évolution de la saga Yakuza en vidéo