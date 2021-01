Yakuza : un spin-off à Paris pourrait intéresser Toshihiro Nagoshi

Et si la licence Yakuza du Ryu Ga Gotoku Studio se déroulait un jour hors du Japon ?

À l’occasion d’une rencontre entre Toshihiro Nagoshi, directeur de la création chez SEGA et fondateur du Ryu Ga Gotoku Studio, et Ayano “Nocchi” Omoto, chanteuse du groupe japonais Perfume, le game designer japonais s’est exprimé sur le cadre qu’il choisirait pour un Yakuza se déroulant en dehors du pays du Soleil-Levant : “Les jeux étrangers utilisent beaucoup des endroits comme Los Angeles, donc je les éviterais et j’irais peut-être quelque part en Europe, je pense que ce serait plus intéressant. Si nous devions faire l’effort d’aller à l’étranger, il serait inutile d’aller dans un endroit dont personne n’a entendu parler, alors je voudrais utiliser un lieu que tout le monde connaît. pour les rendre enthousiastes sur la façon dont nous allons gérer cela. Quelque chose comme monter au sommet de la Tour Eiffel ou un truc du genre. Et je chercherais à proposer ça de manière inattendue, faire ça d’une manière jamais vue jusqu’à présent. Afin de rendre la chose plus dramatique bien sûr.”

Toshihiro Nagoshi aimerait relancer la licence F-Zero de Nintendo

Dans un autre registre, le responsable des Yakuza a annoncé en début d’année qu’il n’était pas contre le fait de travailler sur un nouveau F-Zero avec du challenge : “Après la sortie de F-Zero GX, j’ai reçu un appel d’un membre important de Nintendo. Ils ont dit qu’ils voulaient voir tout le code source du jeu et qu’ils voulaient que je leur explique en détail comment nous l’avions créé dans ce délai et avec ce budget. Au sein de l’éditeur, plusieurs personnes se demandaient comment nous avions réussi à faire ça, ils n’arrivaient pas comprendre. Nous avons réussi à réaliser quelque chose d’une bien meilleure qualité que ce à quoi Nintendo s’attendait (…) En mettant de côté la possibilité qu’un retour soit possible, je dois reconnaître que j’ai beaucoup d’affection pour F-Zero GX. Si l’opportunité de travailler à nouveau sur F-Zero se présentait, je ne serais pas contre. Et dans ce cas là, j’aimerais en faire un jeu avec du challenge. Je pars du principe que si Nintendo souhaite juste un jeu de courses fun et accessible, ils ont déjà Mario Kart pour cela.“