Yakuza 7 : des sous-titres en français, un doublage en anglais et une version PS5

Pour son arrivée en Occident, Yakuza 7 bénéficiera de sous-titres dans la langue de Molière.

Pour la première fois dans l’histoire de la licence de Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza 7 sera sous-titré en français ainsi qu’en italien, allemand et espagnol. L’éditeur japonais Sega a également annoncé du doublage dans la langue de Shakespeare. Le comédien George Takei va incarner Masumi Arakawa, le patriarche influent qui a dissous l’empire yakuza du clan Tojo, source de toute la trame complexe de ce nouvel épisode, Kaiji Tang jouera Ichiban Kasuga, le protagoniste de l’histoire qui vient d’être libéré après avoir passé 18 ans en prison, Andrew Morgado sera Koichi Adachi, un ancien policier qui essaie de découvrir la vérité, Greg Chun incarnera Yu Nanba, un ancien infirmier qui veut se racheter, et enfin Elizabeth Maxwell interprétera Saeko Mukoda, une barmaid qui veut accomplir une mission bien particulière.

Un trailer en VF pour Yakuza 7

Yakuza 7 sortira sur PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC (Steam et Microsoft Store) dès novembre prochain en Europe et aux USA. Une mise à niveau pour la version PS5 équivalente à la fonction Smart Delivery de Microsoft est également prévue, mais pour plus tard. Pour mémoire, la version PS4 est déjà disponible au Japon depuis le début de l’année.

Yakuza 7 et ses différentes éditions

Yakuza 7 – Day Ichi Edition (59,99 euros)

Disponible en version numérique et physique (steelbook) avec un ensemble de huit costumes légendaires

Yakuza 7 – Hero Edition (69,99 euros)

Une version numérique comprenant l’ensemble des bonus de l’édition Day Ichi ainsi que l’ensemble des classes et l’ensemble du mode management, dont deux nouvelles classes jouables, le joueur de guitare déjanté, Devil Rocker, et le manieur de naginata, Matriach

Yakuza 7 – Legendary Hero Edition (89,99 euros)