xRblood Pro, pour des tests sanguins faciles et rapides à la maison

Chaque fois qu'il faut réaliser une analyse sanguine, il faut se déplacer, en laboratoire, à l'hôpital ou faire venir un professionnel à domicile. Pas simple...

Le xRblood Pro est un appareil d’analyse sanguine automatisé et piloté par l’intelligence artificielle. Celui-ci veut être le premier test sanguin à domicile à offrir une précision suffisamment pour remplacer la visite dans un laboratoire dédié. Cette solution pourrait ainsi permettre d’économiser un nombre inimaginable d’heures et faire réaliser des économies aux patients atteints de maladies chroniques par exemple.

xRblood Pro, un laboratoire mobile pour les analyses de sang

Comme un test en laboratoire conventionnel, xRblood Pro génère un rapport d’analyse sanguine complet, avec les chiffres de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et bien davantage, si l’on en croit xRapid Group, à qui l’on doit le produit. Nombre de patients ont besoin de réaliser de telles analyses fréquemment, et elles le font le plus souvent à l’hôpital ou en laboratoire.

Avant que vous ne sautiez au plafond, sachez que cet appareil n’est pas encore disponible au public, il est actuellement en test dans des cliniques et hôpitaux pour obtenir les autorisations nécessaires avant, le cas échéant, de pouvoir être proposé à une cible non-professionnelle.

Voilà qui pourrait simplifier la vie de nombre de patients

Le précédent appareil xRblood (non Pro) montré l’année dernière au CES pouvait faire cela mais la version “Pro” de cette année peut aussi réaliser des Tests de Diagnostic Rapide (RDT) à la vitesse de 100 RDT par minute. Ces RDT peuvent être très utiles pour détecter des maladies communes comme la Covid-19, le tétanos, l’intolérance au gluten et d’autres. Certains types d’infections sont aussi détectables par ce biais. L’alternative au xRblood Pro serait d’avoir un technicien qui étudie les échantillons au microscope.

Le business model est assez simple. Il s’agira de vendre l’appareil et les consommables – nécessaires pour chaque test -. Comme une imprimante, si l’on devait faire un parallèle avec un accessoire électronique bien connu. La version actuelle de cet appareil est accessible aux médecins de famille, étape intermédiaire avant une commercialisation au grand public.

Actuellement, ce laboratoire mobile coûterait environ 2 000 $ et les consommables entre 5 et 50 $ l’unité, selon le type de test. Des chiffres qui évolueront d’ici la commercialisation, évidemment, mais vous avez là une idée du positionnement tarifaire. Il faudra donc faire ses calculs pour déterminer la rentabilité. On pourrait aussi assez facilement imaginer un système de location via les hôpitaux, voire les pharmacies.

Sans surprise, le xRblood Pro a remporté un CES 2021 Innovation Award de la part des organisateurs. À noter, l’entreprise propose d’autres produits autour de la santé, dont le masque xHale.