Xbox Series X : Microsoft fait le point sur le SSD NVME et les options de stockage de la console

Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes au sein de la division Xbox de l’éditeur américain Microsoft, explique en quoi le disque dur de la Xbox Series X et la Xbox Series S sera ultra-performant : “La Xbox Velocity Architecture offre plus de 40 fois les performances d’un disque dur traditionnel, ce qui éliminera virtuellement les temps de chargement et permettra d’innover de bien des manières. Pour simplifier les choses pour les joueuses et les joueurs mais aussi pour les développeurs, nous avons établi un partenariat avec Seagate pour créer une extension de stockage qui reflète parfaitement les performances de notre SSD interne. Ce qui garantira que votre expérience sera identique, que vous jouiez depuis le SSD interne ou depuis la carte d’extension de stockage Seagate (…) C’est une innovation clé de nos consoles de nouvelle génération qui permettra de proposer une vitesse et des performances jamais vues mais aussi des expériences jusqu’ici inédites sur console. Pour obtenir ce niveau de qualité, nous avions besoin de composants bien plus coûteux que ceux que l’on peut trouver dans les disques durs et SSDs que l’on trouve sur PC.”

SSD USB 3.0 vers SSD NVME Xbox Series X – 2 minutes, 18 secondes et 53 millisecondes

HDD USB 3.0 vers SSD NVME Xbox Series X – 7 minutes, 46 secondes et 3 millisecondes

SSD NVME Xbox Series X vers SSD USB 3.0 – 4 minutes, 33 secondes et 10 millisecondes

SSD NVME Xbox Series X vers HDD USB 3.0 – 10 minutes, 36 secondes et 78 millisecondes

Temps de démarrage et Quick Resume de la Xbox Series X

The Verge : 20 secondes vs plus d’une minute pour une Xbox One X / environ 5 à 8 secondes pour switcher entre un jeu en cours d’utilisation et un autre en tâche de fond (cinq jeux)

IGN : quelques instants en veille et 12 secondes en “cold boot”

CNET : environ 5 à 8 secondes pour switcher entre un jeu en cours d’utilisation et un autre en tâche de fond (quatre jeux)

GameSpot : environ 5 à 8 secondes pour switcher entre un jeu en cours d’utilisation et un autre en tâche de fond (six jeux)

