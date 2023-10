Xbox Game Pass : le catalogue Activision-Blizzard arrive en 2024

Activision-Blizzard prépare le terrain pour la première fournée de jeux qui va renforcer l'offre du Xbox Game Pass de Microsoft.

Alors que le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars sera enfin finalisé en fin de semaine après avoir été approuvé par la Commission européenne et la CMA (Competition and Markets Authority), un porte-parole de l’éditeur américain a déclaré dans un communiqué :

En attendant l’approbation réglementaire de l’accord avec Microsoft, nous avons reçu des questions sur la disponibilité de nos jeux à venir ou récemment lancés via le Xbox Game Pass. Bien que nous n’ayons pas prévu de mettre Modern Warfare III ou Diablo IV dans le Xbox Game Pass cette année, une fois l’accord conclu, nous prévoyons de commencer à travailler avec Microsoft pour offrir nos titres à davantage de joueurs dans le monde entier. Nous prévoyons de commencer à ajouter des jeux au Xbox Game Pass dans le courant de l’année prochaine.

Les jeux Activision-Blizzard dans le Xbox Game Pass

Si le catalogue Activision-Blizzard va rejoindre l’abonnement Xbox Game Pass en 2024, la politique des sorties day one de Microsoft ne devrait pas être appliquée afin de respecter plusieurs accords passés avec Ubisoft (15 ans de jeux Activision-Blizzard sur le service cloud gaming Ubisoft+), Sony (dix ans de Call of Duty sur les consoles PlayStation), Nintendo (dix ans de Call of Duty) ou encore Ubitus (dix ans de jeux Activision-Blizzard et Xbox).