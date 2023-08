X va faire disparaître la fonction de blocage d'utilisateurs. Pour Elon Musk, cette option n'a "aucun sens".

Elon Musk n’en a pas terminé avec les changements majeurs sur la plateforme X, anciennement Twitter. Outre son ambitieux projet d’en faire une plateforme à tout faire, le multimilliardaire a de nombreuses idées. Le propriétaire de l’entreprise et actuel directeur technique indiquait tout récemment que X allait faire disparaître la possibilité de bloquer d’autres utilisateurs, excepté dans les messages directs (DM). Elon Musk, qui avait déjà fait part de son envie de supprimer cette fonctionnalité, suggère que cela n’a “aucun sens” de bloquer d’autres utilisateurs au lieu de les rendre muet. Cette dernière option restera donc disponible.

De nombreuses personnes utilisent la fonctionnalité de blocage d’utilisateurs pour se protéger du harcèlement. Il s’agit d’une fonction de sécurité importante de la plateforme, la faire ainsi disparaître ouvrira probablement la porte à une recrudescence du contenu haineux visible dans les fils et les notifications, des contenus que l’utilisateur n’a, évidemment, aucune envie de voir. Par ailleurs, comme CNBC le précise, certains utilisateurs bloquent des publicitaires et des marques qu’ils ne souhaitent plus voir, et si cette pratique devait se répandre, cela pourrait avoir un impact important sur les revenus publicitaires de l’entreprise.

Au printemps dernier, X mettait fin à son API gratuite, ce qui avait rendu inutilisable de nombreuses applications tierces. Un an auparavant, Twitter (c’était son nom à ce moment-là) commençait à recommander des applications tierces pour les utilisateurs qui avaient justement de grands besoins de lutte contre le harcèlement. L’un de ces outils, Block Party, a depuis lors abandonné Twitter avec l’arrivée de ces modifications de l’API.

À noter, peu de temps après qu’Elon Musk a publié son intention de faire disparaître la fonctionnalité de blocage, le service concurrent Bluesky était inaccessible. Il se pourrait que ce soit dû à un afflux important d’utilisateurs dans la mesure où ces derniers voient en X une plateforme de moins en moins intéressante.