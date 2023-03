WWE 2K23 : MyFaction, le FUT du catch

Le mode MyFaction de WWE 2K23 se dote de nouvelles fonctionnalités et mises à jour.

Le mode MyFaction est un mode de jeu qui a été introduit pour la première fois dans la licence WWE 2K avec WWE 2K22. Il implique que les joueurs collectent des cartes de catcheurs de la WWE, créent une faction et utilisent leurs équipes pour s’affronter et gagner des MyFaction Points et des jetons. Dans WWE 2K23, les joueurs pourront désormais s’affronter en ligne dans le mode MyFaction, ce qui constitue un changement par rapport à l’année dernière et son mode de jeu uniquement misant uniquement sur le hors ligne. Ce nouveau mode de jeu rapide en ligne permet aux joueurs du monde entier de mettre leurs factions à l’épreuve contre leurs amis et d’autres joueurs, imitant ainsi les factions présentes entre les lutteurs dans le monde réel de la lutte professionnelle.

Les nouveautés du mode MyFaction dans WWE 2K23

Combattez face-à-face en ligne : Découvrez un tout nouveau gameplay en ligne dans MyFaction. Affichez des factions prestigieuses et défiez vos amis et les membres de la communauté WWE 2K grâce à l’option Quickplay en ligne pour des heures de plaisir sans fin

Vivez des événements en direct uniques : Du contenu post-lancement régulier sous la forme d’événements en direct programmés sera diffusé toute l’année dans MyFaction, offrant une expérience solo avec des matchs uniques organisés par les concepteurs de WWE 2K

Collectionnez et améliorez les cartes : Des cartes diverses et esthétiquement améliorées sur plusieurs niveaux avec des images nettes, des arrière-plans très détaillés et des améliorations de conception font surgir les Superstars préférées des fans ! De plus, préparez-vous à l’ajout du tout nouveau niveau Diamant Rose disponible après le lancement

Profitez d’apparences de Superstars alternatives : Collectez plusieurs itérations et des looks exclusifs MyFaction pour vos superstars préférées tout en créant la faction ultime, des looks historiques les plus convoités aux changements les plus récents à la télévision

Un trailer pour WWE 2K23 et son mode MyFaction

Brian Mazique et Terell Carter de Visual Concepts ont déclaré :

L’un des plus grands changements et ajouts pour le mode MyFaction de WWE 2K23 est le tout nouveau mode de jeu rapide en tête-à-tête en ligne. L’an dernier, MyFaction était strictement une expérience hors ligne. L’évolution naturelle du mode a été d’amener l’action en ligne pour affronter d’autres joueurs, car qui n’a pas envie de montrer sa faction de stars ? Grâce au Quickplay en ligne, vous pouvez mettre vos compétences à l’épreuve avec les meilleures cartes de votre collection et prouver que votre faction est une force avec laquelle il faut compter (…) La WWE offre aux fans de nombreux spectacles et événements à attendre avec impatience tout au long de l’année, et nous sommes impatients d’offrir le même genre d’excitation dans WWE 2K23. Cette année, nous avons ajouté des événements en direct programmés auxquels les joueurs peuvent participer, ainsi que du contenu régulier après le lancement. Les événements en direct sont une expérience solo qui offre une variété de types de matchs et de défis qui vous permettront d’obtenir de nouvelles récompenses. Vous aurez l’occasion de jouer des matchs uniques conçus par les designers de WWE 2K pour débloquer plus de contenu et diversifier votre expérience.

WWE 2K23 sortira le 17 mars prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam).