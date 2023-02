WWE 2K23 : John Cena s’est occupé de la bande-son

En plus d'être la vedette de la jaquette, le catcheur et acteur américain John Cena est le producteur exécutif de la bande-son de WWE 2K23.

La bande-son officielle de WWE 2K23 avec les morceaux sélectionnés par John Cena :

Dino Zucconi, showcase lead designer chez Visual Concepts, a déclaré :

En incarnant les adversaires qui ont réussi à vaincre John Cena lors de soirées très spéciales dans le mode 2K Showcase – Never Give Up de WWE 2K23, les joueurs vont pouvoir marcher dans les pas des meilleurs compétiteurs de la WWE, de l’ère Ruthless Aggression à aujourd’hui ! Des arènes et des tenues historiques ainsi que d’incroyables cutscenes placeront les joueurs au cœur de l’action alors qu’ils éviteront les STF, les Five Knuckle Shuffles et les Attitude Adjustments. Si les joueurs parviennent à se frayer un chemin à travers chaque match et à rester fidèles aux objectifs du jeu, ils gagneront vraiment le respect – non seulement de notre part mais aussi celui de John Cena lui-même.